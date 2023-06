Les résultats financiers impressionnants de Shanghai Electric au premier trimestre de 2023 témoignent de la croissance dynamique de l'entreprise et de ses nombreuses percées technologiques





Un moteur synchrone à conversion de fréquence ultra haute vitesse de 80 MW a été mis au point avec succès

La première série chinoise de pièces de vilebrequin pour véhicules marins avec un diamètre d'alésage de 920 mm a été livrée au China Communications Construction Group

SHANGHAI, le 1er juin 2023 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE:601727) a récemment publié des données sur ses revenus pour le premier trimestre de 2023 montrant une augmentation impressionnante de 2 802,32 % par rapport à l'année précédente. Ces résultats remarquables vont de pair avec les nombreux projets réussis auxquels l'entreprise a participé récemment, y compris l'unité nucléaire no 3 de la centrale nucléaire de Fangchenggang, dans la région autonome de Guangxi Zhuang, dans le sud de la Chine, qui a récemment été raccordée au réseau électrique. Le projet de fabrication intelligente de Shanghai Yanji, mis en oeuvre par Shanghai Electric, a également été lancé avec succès au premier trimestre, et 40 éoliennes ont été livrées avec succès dans le cadre d'un projet d'énergie éolienne développé par Shanghai Electric en Mongolie intérieure.

Toujours au premier trimestre, Shanghai Electric a remporté un prix récompensant les meilleures pratiques ESG pour une société cotée en bourse et le prix Forbes Best Case pour son livre blanc intitulé « Industrial sustainability in China : Exploration and Practice », renforçant la reconnaissance institutionnelle et commerciale de la gestion d'entreprise et du développement durable de l'entreprise

« Shanghai Electric a toujours maintenu l'innovation scientifique et technologique au coeur de la marque, l'innovation demeurant le principal moteur de notre développement de haute qualité. Nous demeurons déterminés à rester à l'avant-garde des efforts en vue d'atteindre les objectifs mondiaux en matière de pic de carbone et de carboneutralité. Notre mise en oeuvre complète du développement axé sur l'innovation a accéléré la mise au point d'une technologie de pointe exclusive, améliorant de façon globale la compétitivité de l'entreprise dans l'économie verte mondiale », a déclaré récemment le président de Shanghai Electric, Liu Ping, lors de l'International Forum on China Brand Development qui s'est tenu à Shanghai.

Shanghai Electric continue de promouvoir l'innovation technologique et la transformation industrielle durable, tout en ayant l'oeil sur le développement à long terme. Parmi les réalisations récentes dignes de mention, mentionnons :

Le moteur synchrone à conversion de fréquence ultra haute vitesse de 80 MW, à l'épreuve des explosions, a été mis au point de façon indépendante par la Shanghai Electric Machinery Factory de Shangai Electric. Il a passé l'étape de l'évaluation avec succès et a été officiellement lancé, reflétant le les progrès de Shanghai Electric dans la production de compresseurs de capacité, et marquant une nouvelle étape dans le domaine de la propulsion électrique à haute vitesse.

La cérémonie de livraison de la première série de pièces de vilebrequin pour véhicules marins avec un diamètre d'alésage de 920 mm a eu lieu récemment dans l'atelier de Shanghai Electric SHMP Casting and Forging Company abritant une presse de 10 000 tonnes. En Chine, les pièces forgées de vilebrequin pour les gros moteurs diesel de véhicules marins ayant un diamètre d'alésage de 700 mm dépendent depuis longtemps des importations et se limitent à la fabrication d'ébauches pour les modèles ayant un diamètre d'alésage de 600 mm et moins. Avec le développement des navires de très grande taille conçus pour voguer sur les océans, les très gros moteurs diesel marins de 900 mm et plus de diamètre d'alésage sont devenus des produits courants sur le marché, ce qui signifie que Shanghai Electric est bien positionnée pour une croissance plus indépendante dans ce domaine.

Les dirigeants d'ACWA Power en Arabie saoudite se sont rendus à Shanghai Electric pour présenter leur nouveau plan de développement énergétique pour 2030 et ouvrir un dialogue approfondi sur la mise en oeuvre de la promotion du projet et l'expansion de la coopération stratégique dans de nouveaux domaines énergétiques comme l'hydrogène, l'énergie photovoltaïque, le dessalement de l'eau de mer et la transformation des déchets en énergie.

Le projet photovoltaïque de 50 MW de Shanghai Electric à Branston, au Royaume-Uni, a réussi un test de garantie de deux ans et a reçu le certificat de transfert final et la lettre de garantie du contrat, marquant le lancement opérationnel du premier projet d'ingénierie photovoltaïque, d'approvisionnement et de construction de Shanghai Electric dans le pays. Le certificat de transfert final est une étape importante pour Shanghai Electric dans le développement du marché britannique de l'énergie photovoltaïque, et la société a accumulé une expérience précieuse dans la mise en oeuvre de nouveaux projets d'ingénierie photovoltaïque, d'approvisionnement et de construction en Europe et dans d'autres marchés haut de gamme au cours des prochaines années.

Pour en savoir plus sur Shanghai Electric, ses occasions d'affaires au premier trimestre et ses performances globales visitez https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK:2727, PSE: 601727), est un fabricant d'équipement haut de gamme d'envergure internationale axé sur l'énergie intelligente écologique de qualité industrielle, présent dans le monde entier, qui se consacre à l'énergie intelligente, à la robotisation assistée par ordinateur et à l'intégration de l'intelligence numérique. En mettant l'accent sur le développement à faibles émissions de carbone et la transformation numérique par l'ouverture de nouveaux domaines de développement et la promotion de nouveaux moteurs de croissance, Shanghai Electric s'efforcera d'être un chef de file et d'atteindre son sommet d'émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et la carboneutralité avant 2060. Elle poursuivra la production de nouveaux équipements énergétiques et la localisation de l'équipement haut de gamme en exploitant les possibilités illimitées dans un écosystème industriel novateur avec des partenaires mondiaux.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric

1 juin 2023 à 11:24

Communiqué envoyé leet diffusé par :