Déclaration du ministre Hussen à l'occasion du Mois du patrimoine philippin





Le ministre Hussen invite la population canadienne à célébrer le Mois du patrimoine philippin tout au long de juin

OTTAWA, le 1er juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui débute le Mois du patrimoine philippin au Canada. C'est l'occasion de célébrer la culture, les traditions et les langues philippines, ainsi que les nombreuses contributions qu'a apportées cette communauté au pays.

Que ce soit dans les domaines de la santé, des affaires, de la politique, du sport ou des arts, la communauté philippine est l'une des diasporas les plus importantes et les plus dynamiques du Canada. Les Canadiennes et Canadiens d'origine philippine ont eu une incidence positive aux quatre coins du pays.

En juin et le reste de l'année, soutenons cette communauté en faisant connaître et en préservant son patrimoine et sa culture grâce aux nombreuses activités culturelles, artistiques et traditionnelles offertes partout au pays. J'invite la population canadienne à participer aux célébrations, à en apprendre davantage sur cette communauté et à célébrer ses nombreuses réalisations et contributions.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite un joyeux Mois du patrimoine philippin à toutes les personnes qui le célèbrent.

Mabuhay!

SOURCE Patrimoine canadien

1 juin 2023 à 10:56

