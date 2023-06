Avis aux médias - Convocation sur la place publique - Projet de loi 23 - Sa Majesté, le roi Bernard Drainville, version 2.0, veut s'approprier tous les pouvoirs





QUÉBEC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Oyez! Oyez! Gens du Québec! La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) se réunira, le 2 juin de l'an 2023, dès 6 h 30, afin de manifester sur la place publique, en lieu et place de l'Hôtel du Parlement, sis au 1039, rue des Parlementaires.

La FPSS-CSQ souhaite exprimer son profond désaccord au projet de loi no 23, modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique et édictant la Loi sur l'institut national d'excellence en éducation (ci-après projet de loi 23).

Du fait de son projet de loi, Sa Majesté, le roi Bernard Drainville, version 2.0, souhaite s'accorder tous les pouvoirs en nommant les directions générales des centres de services scolaires et abolir le Conseil supérieur de l'Éducation (CSÉ) pour créer l'Institut national d'excellence en éducation (INEÉ) où les administrateurs seront nommés par le souverain, afin de régner paisiblement sur son royaume de l'Éducation.

Les avis des acteurs dudit système seront relégués au dernier plan, puisque Sa Majesté pourra désormais décider de la finalité de chacun des avis qui émaneront de son royaume. La FPSS-CSQ dénonce le roi Bernard Drainville, version 2.0, qui refuse obstinément d'entendre les solutions du personnel de soutien scolaire lors des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 23.

C'est pourquoi, le Sieur Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ, vous convoque sur la place publique. Par proclamation officielle, il vous fera état des recommandations mises de l'avant par la Fédération pour le personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ).

Aide-mémoire



Où : Hôtel du Parlement, sis au 1039, rue des Parlementaires



Quand : Vendredi 2 juin 2023 de 6 h 30 à 8 h 45



Heure : 6 h 30 à 8 h 45 manifestation

9 h 00 conférence de presse à la Tribune de la presse du Parlement de Québec

Édifice André-Laurendeau

1050, rue des Parlementaires

1er étage, bureau 1.47



Qui : Le Sieur Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

