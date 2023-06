MRC de Rouyn-Noranda - Chemin multiusage fermé





ROUYN-NORANDA, QC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population de la fermeture, pour une durée indéterminée, d'un chemin où se situe une traverse de cours d'eau non utilisable, sur les terres du domaine de l'État dans le canton de Beauchastel de la municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda.

Puisque la crue printanière a endommagé la traverse de cours d'eau en inondant le matériau granulaire, cette dernière n'est donc plus utilisable pour les usagers et usagères.

Localisation du ponceau :

Municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda ;

; Il s'agit d'une traverse de cours d'eau située à 5,7 km de l'intersection du chemin multiusage avec l'avenue Provencher du quartier Arntfield ;

; Latitude : -79° 17' 22'';

Longitude : 48° 14' 21''.

Remarques et détour :

Le chemin du détour est carrossable en camionnette ou en véhicule utilitaire sport (VUS) seulement.

Il importe donc que les usagers et usagères respectent la signalisation en vigueur. En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusage commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 10 000 $.

Pour s'informer sur l'état des accès forestiers de ce secteur ou nous signaler tout bris de chemin majeur, la population est invitée à communiquer avec Nicolas Pouliot, à l'unité de gestion de Rouyn-Noranda, au 819 763-3388, poste 222.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux :

Source :

Francis Bouchard

Conseiller en communication

[email protected]

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

1 juin 2023 à 09:27

Communiqué envoyé leet diffusé par :