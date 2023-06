Depuis 20 ans, le programme Blitz contre la faim de Purolator change les choses dans les collectivités du Canada





L'objectif de l'entreprise est de donner deux millions de livres d'aliments

aux banques alimentaires canadiennes en 2023

TORONTO, le 1er juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Purolator lance la 20e édition de son programme Blitz contre la faim MD ainsi que le mois Blitz contre la faim qui est consacré à la collecte d'aliments et de fonds essentiels pour les Canadiens aux prises avec l'insécurité alimentaire. Du 1er au 30 juin, les employés de Purolator se rassemblent partout au pays pour organiser des activités de collecte de fonds et donner à des banques alimentaires près de chez eux.

Purolator a pour objectif de recueillir un nombre record de deux millions de livres d'aliments en 2023.

« Le nombre de Canadiens qui manquent de nourriture augmente à un rythme alarmant, et la demande auprès des banques alimentaires est beaucoup plus élevée aujourd'hui qu'il y a 20 ans, a affirmé John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. Le programme Blitz contre la faim de Purolator a commencé avec un petit groupe d'employés en Colombie-Britannique qui ont trouvé une solution pour acheminer les denrées aux banques alimentaires; nous avions les camions et la motivation pour le faire, et c'est encore le cas aujourd'hui. En cette période de crise, ce programme est encore plus important, et grâce au soutien accru de nos 14 000 employés, de nos clients, de nos partenaires et de nos collectivités partout au pays, nous savons que nous pouvons en faire plus. »

En raison de l'augmentation marquée du recours aux banques alimentaires au Canada, le programme Blitz contre la faim de Purolator a pour objectif de recueillir un nombre record de deux millions de livres d'aliments en 2023.

« L'an dernier, près de 1,5 million de visites aux banques alimentaires ont été recensées en un mois. Il s'agit du nombre le plus élevé de l'histoire des banques alimentaires. Étant donné les besoins records, l'augmentation du coût de la nourriture et la diminution des dons, il est de plus en plus difficile pour les banques alimentaires de répondre à la demande, explique Kirstin Beardsley, chef de la direction, Banques alimentaires Canada. Le soutien que nous recevons du programme Blitz contre la faim de Purolator nous aide à réaliser notre vision d'un Canada où personne ne souffre de la faim. »

Comment peut-on aider à lutter contre la faim

Dons en ligne et en personne à Banques alimentaires Canada

Vous pouvez faire un don en ligne à l'adresse blitzcontrelafaimdepurolator.com ou dans n'importe quel centre d'expédition de Purolator au Canada. Les particuliers peuvent trouver un magasin près de chez eux en utilisant l'outil de localisation de Purolator sur purolator.com.

Concours du 20e anniversaire du programme Blitz contre la faim de Purolator

Le concours du 20e anniversaire du programme Blitz contre la faim de Purolator se déroulera dans les médias sociaux en juin et aura pour objectif de sensibiliser les gens à l'insécurité alimentaire au Canada et de recueillir des dons pour les banques alimentaires canadiennes. Pour participer, il vous suffit d'identifier un ami, d'aimer et de suivre la page de Purolator sur Facebook et Instagram pour courir la chance de gagner une carte-cadeau d'épicerie de 500 $ et de faire un don de 500 $ à la banque alimentaire choisie par le gagnant, en plus d'autres prix. Consultez le règlement du concours pour obtenir tous les détails.

D'autres événements auront lieu pour soutenir les banques alimentaires canadiennes tout au long de l'année, notamment des collectes d'aliments le jour des matchs de la LCF et des campagnes de sacs rouges dans les collectivités. Apprenez-en davantage sur les initiatives et les collectes de fonds à venir sur le site blitzcontrelafaimdepurolator.com.

La faim au Canada

6,7 millions de Canadiens utilisent les services alimentaires sans but lucratif chaque année. Le nombre de personnes servies chaque mois par des organismes à but non lucratif qui distribuent des aliments gratuitement devrait augmenter de 60 % en 2023 et s'ajouter à la croissance de 134 % en 2022. ( Source : Second Harvest )

s'ajouter à la croissance de 134 % en 2022. ( ) Le prix des aliments devrait augmenter de 5 % à 7 % en 2023, et les augmentations les plus importantes devraient toucher les légumes, les produits laitiers et la viande. (Source : Rapport sur les prix alimentaires 2023 )

les augmentations les plus importantes devraient toucher les légumes, les produits laitiers et la viande. Une famille moyenne de quatre personnes dépensera jusqu'à 16 288,41 $ par année en aliments en 2023, une augmentation allant jusqu'à 1 065,60 $ par rapport à 2022. ( Source : Rapport sur les prix alimentaires 2023 )

) Au Canada , les enfants représentent 33,1% des utilisateurs des banques alimentaires, même s'ils ne représentent que 18,8 % de la population. ( Source : Bilan-Faim 2022, Banques alimentaires Canada )

, les enfants représentent 33,1% des utilisateurs des banques alimentaires, même s'ils ne représentent que 18,8 % de la population. ( ) Un enfant sur trois court le risque d'aller à l'école le ventre vide. (Source : Club des petits déjeuners du Canada )

À propos du programme Blitz contre la faimMD de Purolator

En mars 2022, les banques alimentaires canadiennes ont enregistré près de 1,5 million de visites, soit le taux d'utilisation le plus élevé jamais enregistré au mois de mars au pays, selon le rapport Bilan-Faim 2022 de Banques alimentaires Canada. Dans le cadre de son engagement à aider à combattre la faim dans les collectivités qu'elle sert, Purolator travaille en étroite collaboration avec ses employés, ses partenaires, ses agents, ses clients et les banques alimentaires du Canada pour recueillir des dons et pour aider à sensibiliser les gens au problème de l'insécurité alimentaire. Depuis son lancement il y a 20 ans dans le cadre d'une initiative communautaire d'employés, le programme Blitz contre la faimMD de Purolator a permis d'offrir plus de 20 millions de livres d'aliments à des banques alimentaires au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site blitzcontrelafaimdepurolator.com.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Selon les données du rapport Bilan-Faim 2022, plus de 4 750 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. En mars 2022, ils ont reçu près de 1,5 million de visites. Dans la dernière décennie, le réseau a reçu et distribué plus de 1,4 milliard de livres de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 168 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca pour en savoir plus.

SOURCE Purolator Inc.

