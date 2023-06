Incendies de forêt en hausse - QUÉBEC DEMANDE D'ÉVITER DE CIRCULER ET DE PRATIQUER DES ACTIVITÉS EN FORÊT





QUEBEC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) ainsi que le ministère de la Sécurité publique (MSP) émettent un avis préventif concernant les risques de feux de forêt et sollicitent la collaboration de toute la population pour éviter ou restreindre au maximum les déplacements en forêt au cours des prochains jours, en raison de l'indice d'inflammabilité extrême et des incendies préoccupants en cours à certains endroits de la province.

Cette recommandation gouvernementale, faite de concert avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et visant l'ensemble des régions du Québec, a pour but de diminuer les risques d'incendie, de faciliter les opérations de la SOPFEU et d'assurer la sécurité publique. Il est important de rappeler qu'il est présentement interdit de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité sur tout le territoire québécois.

Depuis le 28 mai, la province fait face à une situation propice aux incendies de forêt avec des températures élevées et sèches ainsi que de faibles précipitations sur l'ensemble du territoire.

Le MRNF, le MSP et la SOPFEU tiennent à rappeler à la population qu'en cette période où les dangers d'incendies sont extrêmes sur l'ensemble du Québec, la plus grande prudence est de mise pour éviter une conflagration. La collaboration de l'ensemble des utilisateurs et utilisatrices du territoire forestier est plus que jamais essentielle pour protéger nos forêts et assurer la sécurité de toutes et de tous.

Les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements sur la situation des feux de forêt sont invitées à consulter le site de la SOPFEU. De plus amples informations sur quoi faire en cas de feu de forêt sont également disponibles sur Québec.ca.

1 juin 2023 à 08:00

