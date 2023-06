Semaine québécoise des personnes handicapées - Laissons-les contribuer à 100 % de leurs capacités





DRUMMONDVILLE, QC, le 1er juin 2023 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec est fier de lancer la 27e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées, sous le thème « Contribuer à 100 % ». Du 1er au 7 juin, la porte-parole, madame Rosalie Taillefer-Simard, et le nouvel ambassadeur de la Semaine, monsieur Luca Lazylegz Patuelli, invitent la population à se mobiliser pour améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées de contribuer à 100 % de leurs capacités.

Cette 27e édition vise à faire connaître les freins à la participation sociale des personnes handicapées. Ainsi, la porte-parole et l'ambassadeur joignent leur voix dans une campagne publicitaire visant à mobiliser les Québécoises et les Québécois à bâtir un monde plus inclusif pour que toutes et tous puissent se réaliser.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de contribuer à améliorer la qualité de vie et la pleine participation des personnes handicapées à notre société. Après avoir investi au niveau du soutien des personnes proches aidantes puis de l'hébergement et des activités socioprofessionnelles, nous avons récemment annoncé des investissements majeurs pour plus de places de répit pour les familles. Soyez assurés que nous continuerons sur cette voie pour rendre notre société plus inclusive. Je tiens d'ailleurs à remercier l'Office des personnes handicapées du Québec ainsi que les personnes et les organisations publiques, privées et communautaires qui oeuvrent quotidiennement à réduire les obstacles rencontrés par les personnes handicapées et leur famille. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Encore aujourd'hui, le manque d'accessibilité et les préjugés constituent des obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. L'Office est fier d'agir et de participer à l'élaboration de cette semaine de sensibilisation importante. Souligner la Semaine québécoise des personnes handicapées est un rendez-vous incontournable pour mettre en valeur leurs capacités et leur désir de participer pleinement à la vie en société. »

Frances Champigny, présidente du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec

« La 27e édition de la Semaine m'interpelle plus particulièrement puisque cette année, elle vise à faire connaître les freins à la participation sociale des personnes handicapées. En tant que porte-parole de la Semaine pour une troisième année, je souhaite vous sensibiliser aux obstacles rencontrés par les personnes handicapées et leur famille. »

Rosalie Taillefer-Simard, porte-parole de la Semaine

« Dans un monde plus inclusif, on peut tous se réaliser. Ce message publicitaire de la Semaine représente bien ma vision d'une société plus inclusive. La Semaine est un des moments clés pour montrer que les personnes handicapées peuvent et souhaitent participer pleinement à la vie en société. »

Luca Patuelli, ambassadeur de la Semaine

Faits saillants :

La Semaine québécoise des personnes handicapées a lieu chaque année du 1 er au 7 juin. Il s'agit de la 27 e édition en 2023.

au 7 juin. Il s'agit de la 27 édition en 2023. L'objectif de la Semaine est de sensibiliser et de mobiliser l'ensemble de la population québécoise à devenir des acteurs de changement dans leur milieu de vie. Cette mobilisation collective permettra de passer à l'action pour réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées et pour accroître leur pouvoir d'agir.

Du 1 er au 7 juin prochains, la porte-parole Rosalie Taillefer-Simard et le nouvel ambassadeur Luca Lazylegz Patuelli animeront les activités de la Semaine. Parmi celles-ci, notons la tenue d'un midi-causerie sur les défis et les joies de la parentalité chez les personnes handicapées. Cet événement public aura lieu aujourd'hui à 11 h 30, à l'Espace culturel Georges-Émile- Lapalme de la Place des Arts.

au 7 juin prochains, la porte-parole et le nouvel ambassadeur Luca Lazylegz Patuelli animeront les activités de la Semaine. Parmi celles-ci, notons la tenue d'un midi-causerie sur les défis et les joies de la parentalité chez les personnes handicapées. Cet événement public aura lieu aujourd'hui à 11 h 30, à l'Espace culturel Georges-Émile- des Arts. Une campagne publicitaire est en cours de diffusion à la radio, dans les médias numériques et sur les réseaux sociaux, depuis le 15 mai jusqu'au 7 juin prochain. Madame Taillefer-Simard prête sa voix pour livrer un touchant message publicitaire radiophonique tandis que monsieur Patuelli prête la sienne dans le nouveau message de la vidéo promotionnelle de la Semaine.

La porte-parole fait également partie des quatre personnalités qui publieront avec une touche d'humour de courtes capsules sur Instagram afin de sensibiliser la population aux défis que les personnes handicapées peuvent rencontrer au quotidien.

Les médias peuvent saisir l'occasion, pendant la Semaine, de mettre en valeur les histoires inspirantes et positives de personnes handicapées dans leurs reportages. Ils participent ainsi à l'effort collectif pour rendre la société québécoise plus inclusive.

Rappelons qu'au Québec, plus d'un million de personnes ont une incapacité, soit 16 % de la population québécoise âgée de 15 ans et plus, selon l' Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017.

de 2017. Hydro-Québec est fière partenaire de la 27e édition de la Semaine.

