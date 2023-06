Lily Bi est la nouvelle PDG d'AACSB International





TAMPA, Floride, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- AACSB International (AACSB), la plus importante et ancienne alliance dans le domaine des études commerciales au monde et un accréditeur de premier plan sur la scène internationale, a annoncé la nomination de Lily Bi au poste de PDG. Son mandat commence le 26 juin 2023.

« À la suite d'une recherche approfondie et de rencontres avec plusieurs candidats exceptionnels, le comité de recherche d'un PDG d'AACSB a arrêté son choix sur Lily Bi, une leader novatrice et dirigeante chevronnée dans le secteur des associations possédant une expertise mondiale en affaires. Sous sa direction, l'AACSB continuera d'améliorer la qualité des études commerciales dans le monde entier afin de répondre aux besoins des entreprises, des apprenants à vie et de la société », a déclaré McRae C. Banks, président du conseil d'administration de l'AACSB et doyen de la Bryan School of Business and Economics de l'Université de Caroline du Nord, à Greensboro.

Lily Bi possède plus de 30 ans d'expérience dans l'établissement de stratégies, la croissance et le développement à l'échelle mondiale, les vérifications internes et l'innovation technologique. Elle a occupé différents postes de direction au sein de plusieurs secteurs d'activités, sociétés et associations sans but lucratif aux États-Unis, au Japon, à Singapour et en Chine, y compris l'Institute of Internal Auditors (IIA), la Internal Audit Foundation et Kirin Holding Company. Lors de son mandat avec l'IIA, elle a dirigé l'établissement de normes mondiales, fourni une orientation stratégique pour les certifications mondiales et supervisé les programmes de recherche et d'études à l'échelle mondiale. Son travail auprès des filiales de l'IIA dans plus de 100 pays et territoires a entraîné la croissance de revenus de 26 millions de dollars dans divers secteurs d'activités de l'IIA. Lily Bi est titulaire d'un doctorat en administration des affaires de l'Université de Floride du Sud. Elle est vérificatrice interne autorisée. Multilingue, elle parle couramment l'anglais, le japonais et le chinois.

À titre de PDG, Lily Bi dirigera la vision stratégique d'AACSB sur le plan de l'agrément, de l'adhésion, de l'apprentissage et du perfectionnement, de l'innovation des produits, de la défense des intérêts et du partage de connaissances, et des partenariats avec l'industrie. Elle soutiendra un réseau mondial de plus de 1 800 organisations membres, plus de 980 établissements d'enseignement autorisés et plus de 150 000 enseignants qui soutiennent plus de 4 millions d'étudiants inscrits dans plus de 100 pays et territoires.

« Ce qui m'a le plus inspiré au sujet d'AACSB, c'est la portée et la qualité de son réseau mondial et l'impact croissant de la formation professionnelle à travers le monde, a expliqué Lily Bi. Le leadership et les compétences dont les entreprises et la société ont besoin évoluent rapidement. Je me réjouis à l'idée de réunir les entreprises et les éducateurs pour créer ensemble des solutions de recherche et d'enseignement qui permettront aux dirigeants d'acquérir les compétences nécessaires pour résoudre les problèmes et réinventer les entreprises, aider les économies à prospérer et favoriser le bien-être de la société. »

Lily Bi remplacera la PDG actuelle, Caryn Beck-Dudley, qui prendra sa retraite le 31 mai 2023. Madame Beck-Dudley a été PDG de l'AACSB au cours des trois dernières années. Auparavant, elle a été membre de longue date du conseil d'administration et bénévole au sein de l'AACSB. Elle a dirigé l'organisation tout au long de la pandémie et lors de l'adoption des normes d'accréditation des établissements d'étude commerciale de l'AACSB pour l'année 2020, ainsi que différentes initiatives avancées en matière de diversité et d'impact sociétal, a renforcé les capacités de l'AACSB sur le plan des données, et a rehaussé la valeur des écoles de commerce et leur lien avec le monde des affaires.

À propos d'AACSB International?

Fondée en 1916, AACSB International (AACSB) est la plus importante alliance dans le domaine des études commerciales au monde. Elle met en contact des éducateurs, des apprenants et des entreprises afin de créer la prochaine génération de grands leaders. Avec des membres dans plus de 100 pays et territoires, l'AACSB favorise l'engagement, accélère l'innovation et amplifie les répercussions positives au sein du secteur des études commerciales. Découvrez comment AACSB et les écoles de commerce du monde entier dirigent avec audace dans l'éducation commerciale en vous rendant sur aacsb.edu.

