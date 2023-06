Il sera important d'améliorer la protection et l'éducation des consommateurs pour assurer le succès du système bancaire ouvert au Canada





Un sondage de l'ACFC montre que les connaissances et la compréhension des Canadiens au sujet du système bancaire ouvert sont faibles

OTTAWA, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ - L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a publié aujourd'hui un rapport sur les résultats de sa recherche sur l'opinion publique concernant le niveau de sensibilisation et la compréhension des Canadiens à l'égard du système bancaire ouvert et des services de technologie financière (fintech).

Dans le cadre de son mandat, l'ACFC surveille et évalue les tendances et les questions émergentes qui ont une incidence sur les consommateurs de produits et de services financiers, comme le système bancaire ouvert. Le rapport de recherche sur l'opinion publique publié aujourd'hui contribuera à l'orientation de l'approche qui sera adoptée à l'égard du système bancaire ouvert au Canada, notamment en ce qui concerne les politiques de protection des consommateurs de produits et de services financiers et l'éducation des consommateurs.

Le système bancaire ouvert pourrait transformer la prestation des services bancaires au Canada. Il s'agit d'un moyen sécuritaire de permettre aux consommateurs de donner l'accès à leurs renseignements financiers personnels lorsqu'ils accèdent à des services financiers en ligne ou par l'entremise d'applications mobiles comme celles de la fintech. Le système bancaire ouvert pourrait permettre aux consommateurs d'accéder à une large gamme de produits et de services financiers orientés vers eux, ce qui élargirait leur choix et leur offrirait divers avantages.

Le système bancaire ouvert n'existe pas encore au Canada, mais de nombreux Canadiens utilisent déjà des applications de la fintech qui recourent à la fonction de grattage d'écran pour obtenir des renseignements financiers. Le fonctionnement du grattage d'écran est différent de celui du système bancaire ouvert, car les consommateurs doivent saisir leur nom d'utilisateur et leur mot de passe pour obtenir des services bancaires en ligne. La transmission de ces renseignements peut constituer une violation des accords d'accès électronique conclus par les consommateurs avec leurs banques et les exposer à des risques liés à la sécurité, à la protection de la vie privée et à la responsabilité.

Principaux résultats du sondage de l'ACFC au sujet du système bancaire ouvert

Les conclusions du rapport montrent qu'il sera essentiel de mettre en place des mesures rigoureuses et cohérentes de protection et d'éducation des consommateurs pour renforcer la confiance, la compréhension et l'intérêt des Canadiens à l'égard du système bancaire ouvert.

Principaux résultats

La connaissance et la compréhension qu'ont les Canadiens du système bancaire ouvert, et l'intérêt qu'ils y portent, sont faibles. Seulement 9 % d'entre eux en ont entendu parler, et ceux qui en ont entendu parler n'ont pas tous une bonne compréhension de ce système.

Après avoir entendu une définition du système bancaire ouvert, seulement 15 % des répondants ont déclaré qu'ils participeraient au système bancaire ouvert, 29 % ont déclaré qu'ils pourraient le faire et 52 % ont déclaré qu'ils ne le feraient pas.

Seulement 18 % des répondants savaient que les mesures de protection prévues dans le cadre de l'utilisation des services offerts par les entreprises de fintech étaient différentes de celles prises par les banques. Plus de 80 % des Canadiens pensaient que les mesures de protection étaient les mêmes dans les deux cas, ou n'en étaient pas certains.

Plus de 80 % des Canadiens ne continueraient pas à utiliser des produits et des services financiers s'ils n'avaient pas confiance dans les mesures de protection contre le vol, la fraude ou la perte accidentelle de leurs renseignements ou de leur argent.

Le gouvernement du Canada recherche actuellement le meilleur moyen de procéder à la mise en place du système bancaire ouvert en toute sécurité au Canada. L'ACFC a le plaisir de contribuer à l'élaboration par le gouvernement d'un cadre relatif au système bancaire ouvert et de formuler des conseils sur la façon de protéger les consommateurs.

L'ACFC a également présenté des recommandations au Comité consultatif du gouvernement sur un système bancaire ouvert. L'ACFC recommande notamment de faire en sorte que les consommateurs bénéficient de protections et de normes de conduite sur le marché qui sont robustes et cohérentes. Les recommandations prévoient aussi l'utilisation d'un langage clair, simple et non trompeur, l'absence de coercition, le consentement explicite et un système solide de traitement des plaintes. Les protections doivent également assurer la sécurité de la vie privée et des données financières des Canadiens.

Pour aider les consommateurs à renforcer leurs connaissances financières et à prendre des décisions éclairées, l'ACFC propose des renseignements impartiaux et factuels sur une série de sujets, dont le système bancaire ouvert.

Citation

Alors que le Canada s'apprête à mettre en place un cadre relatif au système bancaire ouvert, il est essentiel que les droits et les intérêts des Canadiens soient protégés. Les résultats du sondage de l'ACFC montrent que les Canadiens accordent de l'importance à la protection des consommateurs. Pour que les Canadiens puissent profiter des avantages du système bancaire ouvert, il sera essentiel de mettre en place des mesures de protection solides et cohérentes.

-- Judith Robertson, commissaire, Agence de la consommation en matière financière du Canada

Faits en bref

L'ACFC protège les consommateurs de produits et de services financiers en surveillant la conformité des entités financières sous réglementation fédérale, comme les banques, à leurs obligations légales, à leurs codes de conduite et à leurs engagements publics, et en renforçant la littératie financière des Canadiens.

Le sondage sur le système bancaire ouvert a été mené en mai et juin 2022 auprès d'un échantillon probabiliste de 5 460 Canadiens âgés de 18 ans ou plus. Les résultats peuvent être généralisés à la population canadienne.

Des renseignements sur la mise en oeuvre du système bancaire ouvert au Canada sont présentés par le ministère des Finances ici : Mise en oeuvre du système bancaire ouvert.

