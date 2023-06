Le Groupe Windvision Devient Renner Energies

Windvision, développeur d'énergie renouvelable de premier plan en Europe avec une présence en Belgique, en France et en Espagne, adopte un nouveau nom : Renner Energies. Cette appellation reflète l'ensemble des expertises du groupe, à la suite du...

Risen Energy Co., Ltd, l'un des principaux fabricants de produits solaires et photovoltaïques haute performance, a révélé aujourd'hui avoir été reconnu « Top Performer » pour une troisième année consécutive dans la fiche d'évaluation annuelle de la...