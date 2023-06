Risen Energy est reconnue comme l'une des « entreprises les plus performantes » par PVEL pour une troisième année consécutive





NINGBO, Chine, 1er juin 2023 /CNW/ - Risen Energy Co., Ltd, un important fabricant de catégorie 1 de produits photovoltaïques solaires à haut rendement, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnu comme l'une des « entreprises les plus performantes » pour une troisième année consécutive selon le rapport PV Module Reliability Scorecard de 2023 de PV Evolution Labs (PVEL)

PVEL, l'une des sources les plus fiables pour les tests indépendants et les prises de décisions s'appuyant sur les données au sein de l'industrie solaire, évalue chaque année le rendement des modules solaires et reconnaît les meilleurs éléments en se fondant sur des tests rigoureux effectués dans son laboratoire de pointe. Les tests évaluent la performance des produits dans différentes conditions environnementales et par rapport à divers facteurs qui pourraient avoir des répercussions sur leur fiabilité et leur sécurité au fil du temps.

Voici la déclaration de Tristan Erion-Lorico, vice-président des ventes et du marketing chez PVEL : « Le programme de qualification des produits de PVEL évalue le rendement et la fiabilité de douzaines de fabricants et de modèles de modules PV chaque année. Nous sommes heureux de voir Risen Energy figurer de nouveau au classement des entreprises ayant obtenu les meilleurs résultats cette année, et nous félicitons l'entreprise pour cette reconnaissance bien méritée. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à tester les produits de Risen Energy à l'avenir, au rythme des innovations de l'entreprise. »

B. Veerraju Chaudary, chef des ventes et du marketing de Risen, a déclaré : « Nous sommes ravis de recevoir cette reconnaissance de la part de PVEL pour la troisième année consécutive, qui réaffirme la réputation de Risen en tant que fournisseur fiable de produits solaires de haute qualité sur le marché. Nous demeurons déterminés à trouver des façons plus efficaces de répondre aux besoins des clients à la recherche de solutions énergétiques durables, économiques et de grande qualité. »

« Depuis plus de deux décennies, Risen s'efforce de fournir au monde entier des produits de module PV de qualité supérieure et rentables. Nous avons réalisé une série d'innovations technologiques qui ont donné lieu à la série de produits Titan. Ces produits, qui produisent plus d'électricité et sont plus efficaces, ont été très bien accueillis sur le marché nord-américain depuis leur lancement, a déclaré P. Ponsekar, vice-président des ventes de Risen. Nous sommes heureux de constater que notre savoir-faire technique de pointe nous attire les éloges d'un tiers réputé qui fait figure d'autorité. »

À propos de Risen

Risen Energy est un fabricant mondial de premier plan de produits solaires photovoltaïques de haute performance, de catégorie 1, et un fournisseur de solutions commerciales globales pour la production d'électricité. Fondée en 1986 et cotée en bourse en 2010, l'entreprise stimule la création de valeur pour ses clients internationaux et a obtenu d'importantes parts de marché dans plus de 60 pays, dont la Chine, l'Europe, les États-Unis, l'Inde, le Brésil, la Colombie, le Chili et l'Australie. Risen Energy est adéquatement provisionnée pour offrir d'excellents services et des partenariats à long terme à ses clients des secteurs des services publics, commerciaux et résidentiels. Pour en savoir plus, consultez notre site Web : www.risenenergy.com

