DEEP Robotics présente ses nouveaux robots quadrupèdes Lite3 lors de l'ICRA 2023 à Londres





LONDRES, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- DEEP Robotics Co., pionnier mondial du développement et de l'application industrielle des robots quadrupèdes, a présenté aujourd'hui son dernier chien robot intelligent, le Lite3, lors de la Conférence internationale sur la robotique et l'automatisation 2023 (ICRA 2023) à Londres.

Outre le Lite3, DEEP Robotics a également présenté son robot à quatre pattes, ou quadrupède, X20. Le Lite3 et le X20 représentent les derniers développements de la technologie de DEEP Robotics en matière de mobilité avancée et de fonctions modulaires.

L'ICRA 2023, qui se déroule du 29 mai au 1er juin, est le plus grand événement mondial de l'année pour le secteur de la robotique et de l'automatisation. Il est organisé par l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE).

« Chez DEEP Robotics, nous sommes très heureux de démontrer la mobilité et les fonctionnalités avancées du Lite3, en particulier sa dextérité, son agilité et son équilibre lors de mouvements tels que les sauts périlleux avant », a déclaré ZHEN CHU, responsable de l'algorithme de mobilité chez DEEP Robotics.

Le Lite3 est conçu à des fins éducatives et de recherche scientifique. Doté des dernières articulations développées par ses soins, de systèmes de contrôle et d'algorithmes de pointe stockés dans le cloud, il possède des capacités de mouvement plus robustes, plus agiles et plus durables. La structure modulaire ouverte et l'interface du Lite3 le rendent adaptable et évolutif, ce qui permet de développer des capacités perceptives avancées, telles que la navigation autonome, l'arrêt et l'évitement automatiques des obstacles, le positionnement visuel et la reconstitution de l'environnement.

Parallèlement, le robot quadrupède X20, la dernière édition de la série Jueying de DEEP Robotics, est également présenté à l'ICRA 2023. Le X20 a été conçu et a déjà été déployé pour une utilisation industrielle depuis. Les tâches qu'il entreprend comprennent les inspections électriques, les sauvetages d'urgence, les inspections de sécurité publique, les inspections de tunnels, de mines et de sites industriels, ainsi que l'exploration de chantiers de construction.

« Nous sommes déterminés à promouvoir l'automatisation dans les domaines de travail qui impliquent des tâches manuelles répétitives à haut risque, en particulier dans des conditions météorologiques extrêmes, des environnements dangereux et des catastrophes », a ajouté ZHEN CHU.

Au début de l'année, une équipe de cinq robots X20 a effectué avec succès une série de recherches collaboratives autonomes dans le cadre d'un essai portant sur huit scénarios différents dans un environnement inconnu d'une superficie de 3 000 mètres carrés. Le succès des robots quadrupèdes X20 lors de l'essai a montré leur potentiel lorsqu'ils sont déployés dans des capacités de recherche et d'inspection.

DEEP Robotics est à l'avant-garde mondiale dans le développement de composants et de systèmes centraux de robots quadrupèdes, d'algorithmes avancés de contrôle des mouvements, de perception intelligente de l'environnement et d'algorithmes d'intelligence artificielle, et s'engage à assurer un avenir plus efficace et plus intelligent grâce à la combinaison ultime du mouvement et de l'intelligence.

La société compte parmi ses clients et partenaires Eastern Green Power, SUPCON, Lenovo, Takenaka Corporation, Baosteel, University College London et l'Université d'Édimbourg.

