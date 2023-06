Xinhua Silk Road : Seraphim présente une nouvelle série de modules PV au salon SNEC PV POWER EXPO 2023





BEIJING, 31 mai 2023 /CNW/ - Seraphim Energy Group Co., Ltd. (« Seraphim »), l'un des principaux fabricants de produits solaires au monde, a fait une apparition remarquée avec ses nouveaux modules PV lors de la 16e édition (2023) du salon International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition (« salon SNEC PV POWER EXPO »), le plus important salon mondial de l'industrie photovoltaïque, qui a ouvert ses portes la semaine dernière à Shanghai, dans l'est de la Chine.

Seraphim a présenté sa série de modules bifaciaux S4 182 mm et S5 210 mm et de nouveaux modules de la série N-TOPCon lors de l'exposition, attirant de nombreux visiteurs professionnels du pays et de l'étranger.

La nouvelle série N-TOPCon de Seraphim, qui est devenue le point culminant de l'exposition, devrait réduire le coût en kilowattheures des projets de systèmes décentralisés d'énergie photovoltaïque et des grandes centrales au sol.

Durant l'exposition, Seraphim a également conclu un accord de coopération stratégique avec le groupe Raystech et d'autres entreprises en amont et en aval de l'industrie photovoltaïque.

La coopération conviviale à long terme avec Raystech a permis à Seraphim d'explorer conjointement le marché mondial de la distribution. Polaris Li, président de Seraphim affirme que le réseau de vente outre-mer de Raystech permettra à Seraphim de continuera d'élargir la distribution de ses modules à haut rendement et de ses technologies de produits au sein du marché mondial.

Il ajoute : « En ce qui concerne l'avenir, Seraphim mettra l'accent sur la recherche et le développement de produits, les technologies à haut rendement, l'exploitation des marchés et d'autres domaines afin de promouvoir le développement approfondi de la coopération avec d'autres entreprises. L'objectif est d'explorer conjointement les possibilités de développement de modules photovoltaïques avec toutes les parties et d'accélérer l'atteinte du double objectif en matière d'émissions de carbone. »

L'événement international, professionnel et à grande échelle exerce une grande influence; l'édition de cette année du salon SNEC PV POWER EXPO a attiré plus de 300 000 visiteurs de plus de 3 100 entreprises provenant de 95 pays et régions.

Par l'entremise de la plateforme du salon, Seraphim a discuté de la tendance au développement et de la stratégie de coopération de l'industrie photovoltaïque en compagnie de spécialistes du monde entier, mettant en lumière la carte de visite de la Chine dans le domaine de l'énergie photovoltaïque et des nouvelles énergies.

