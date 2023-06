Earthfirst® Films nomme Tim Harper au poste de directeur scientifique





COLUMBUS, Ohio, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Earthfirst® Films , un fabricant de films en biopolymères, a annoncé aujourd'hui que Tim Harper a rejoint l'entreprise à titre de directeur scientifique (CSO). Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Tim Harper soutiendra les plateformes scientifiques et d'ingénierie et dirigera le développement de nouveaux produits à l'échelle mondiale. En collaboration avec l'industrie, nos clients et la haute direction, il poursuivra notre rythme accéléré pour offrir des solutions d'emballage durables.

Tim Harper rejoint Earthfirst® Films après avoir passé vingt ans en R&D chez Amcor. Dans le cadre de ses postes successifs, il a dirigé avec succès des équipes de développement de produits, contribué positivement à des projets technologiques mondiaux et participé à des événements de l'industrie pour promouvoir les connaissances.

« Alors que le paysage mondial de la durabilité poursuit son évolution rapide, nous renforçons le fondement des films techniques. La vaste expérience de Tim est un complément bienvenu à notre équipe talentueuse et je suis convaincu que l'expansion de notre portefeuille est entre de bonnes mains », a déclaré Michael DuFrayne, président-directeur général.

Tim Harper est titulaire d'une licence en génie chimique de l'Université de Louisville.

Les films Earthfirst® sont certifiés DIN CERTCO pour la compostabilité industrielle et TUV Austria pour la compostabilité domestique. Tous les films Earthfirst sont conformes aux réglementations de la Food and Drug Administration (FDA) pour le contact alimentaire.

Pour en savoir plus sur Earthfirst® Biopolymer Films, rendez-vous sur earthfirstfilms.com .

Earthfirst ® Biopolymer Films par PSI - Amériques | Earthfirst Biopolymer Films par Sidaplax - EMEA

Earthfirst® Biopolymer Films est un fabricant mondial de films compostables EarthFirst® en biopolymère destinés aux marchés des biens de consommation emballés (CPG) et aux segments de marchés industriels. Les bureaux de Columbus, Ohio (PSI) et de Gand, en Belgique (Sidaplax V.O.F.) desservent 50 pays en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Sidaplax V.O.F. est une filiale de PSI. Pour plus d'informations, contactez [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1515080/4060855/EarthFirst_by_PSI_Logo_Color_Logo.jpg

31 mai 2023 à 23:04

Communiqué envoyé leet diffusé par :