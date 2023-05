Le premier ministre annonce des changements aux échelons supérieurs de la fonction publique





OTTAWA, ON, le 31 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Cynthia (Cindy) Termorshuizen, actuellement sous-ministre déléguée des Affaires étrangères, occupera en parallèle le poste de représentante personnelle du premier ministre (sherpa) pour le sommet du G7.

Daniel Rogers, actuellement sous-secrétaire du Cabinet (Protection civile et relance suite à la COVID), Bureau du Conseil privé, assumera le rôle de sous-conseiller à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre et sous-secrétaire du Cabinet (Protection civile), Bureau du Conseil privé.

Stephen de Boer, actuellement sous-ministre adjoint, Direction générale des affaires internationales, Environnement et Changement climatique Canada, devient conseiller de la politique étrangère et de la défense auprès du premier ministre, Bureau du Conseil privé, à compter du 12 juin 2023.

Tushara Williams, actuellement sous-ministre adjointe déléguée, Ministère des Finances Canada, devient sous-ministre des Affaires intergouvernementales, Bureau du Conseil privé, à compter du 19 juin 2023.

Eric Costen, actuellement sous-ministre adjoint principal, Secteur de l'industrie, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, devient sous-ministre délégué de la Santé, à compter du 26 juin 2023.

Natasha Kim, actuellement sous-ministre adjointe, Direction générale de la politique stratégique, Agriculture et Agroalimentaire Canada, devient sous-ministre déléguée de la Défense nationale, à compter du 12 juin 2023.

Alex Benay, actuellement vice-président du Centre national des Arts et partenaire principal, Levio Affaires et Technologies, devient sous-ministre délégué des Services publics et de l'Approvisionnement (Coordination de la paye d'entreprise), à compter du 26 juin 2023.

Le premier ministre a également annoncé que Michael Sabia, actuellement sous-ministre des Finances, quittera ses fonctions le vendredi 2 juin 2023. Nick Leswick, actuellement sous-ministre délégué des Finances, assumera les fonctions de sous-ministre de façon intérimaire, jusqu'à la nomination d'un nouveau sous-ministre des Finances. Le premier ministre a profité de l'occasion pour remercier M. Sabia pour son dévouement et les services qu'il a rendus aux Canadiens.

Notes biographiques

