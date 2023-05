Diligent lance Board Reporting for Audit pour donner aux administrateurs une visibilité sans précédent sur les principaux risques et contrôles afin d'identifier les opportunités pour leurs entreprises





Diligent, leader mondial de la gouvernance moderne offrant des solutions SaaS pour la gouvernance, le risque, la conformité, l'audit et l'ESG, annonce aujourd'hui le lancement de Board Reporting for Audit, un tableau de bord unique en son genre qui rationalise les rapports d'audit afin d'apporter des renseignements faciles à appréhender au conseil d'administration. Construit sur la seule plateforme qui prend en charge une organisation tout au long de son parcours GRC, Board Reporting for Audit consolide les données d'audit interne au sein d'un seul tableau de bord unique pour mieux surveiller les contrôles, suivre les progrès des plans d'audit et faire apparaître en toute sécurité des informations importantes pour aider les conseils à faire avancer l'entreprise.

« Faire état du progrès de votre équipe d'audit peut être une tâche complexe, et donner un sens à toutes ces données et expliquer ce qu'elles signifient pour la stratégie de votre entreprise est encore plus difficile », déclare Adam Bailey, vice-président principal, responsable mondial des produits, Diligent. « En utilisant les informations recueillies durant plus de 20 ans d'expérience dans le travail avec les conseils d'administration, Board Reporting for Audit de Diligent vous permet de fournir des rapports cohérents et faciles à appréhender avec des données précises et vérifiables, ce qui permet au conseil d'administration de prendre de meilleures décisions, plus rapidement. »

Board Reporting for Audit profite à la fois aux dirigeants fonctionnels et aux membres du conseil d'administration, ce qui rend la collecte de données plus efficace afin que les professionnels de l'audit interne puissent partager des informations importantes directement avec le comité d'audit et le conseil d'administration, en améliorant leur compréhension des principaux risques et opportunités et en positionnant l'audit comme un élément incontournable dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise.

Les principales caractéristiques du tableau de bord comprennent :

Plan d'audit et contrôle des progrès des tests afin de déterminer le travail planifié qui a été accompli, est en cours ou n'a pas encore commencé.

Mettre le doigt sur des thèmes importants et critiques, en mettant en évidence les lacunes ou les faiblesses, l'impact de ces déficiences sur l'entreprise, et l'état de rectification.

Les indicateurs clés du rendement en glissement annuel, en identifiant les tendances ou les modèles et en permettant à la direction de comprendre les facteurs sous-jacents qui déterminent la performance et de prendre des décisions plus éclairées.

« Il existe actuellement un déluge de données qui arrivent chez les administrateurs, et faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas peut être un défi », déclare Ellen Masterson, directrice indépendante/gouverneure, Westwood Holdings Group, The Doctors Company et Insperity. « Diligent rationalise les rapports d'audit de sorte que vous n'obteniez pas seulement des données, mais des informations qui peuvent aider à identifier les risques et les opportunités pour faire avancer l'entreprise. »

« Le processus de compilation des données, de vérification de leur exactitude et de préparation des rapports peut s'avérer très chronophage. Sans oublier que présenter les données à la direction et au conseil d'administration d'une manière qui brosse une image facile à comprendre peut être un défi », déclare Jim Logan, directeur des opérations d'audit, Massachusetts Department of Transportation. « Diligent simplifie les rapports d'audit afin que nous puissions faire plus, plus rapidement, tout en aidant le conseil d'administration à se concentrer sur l'information qui importe et à améliorer la façon dont nous servons nos concitoyens. »

Pour en savoir plus sur la façon dont Diligent peut aider votre entreprise à rationaliser le reporting d'audit et d'entreprise au niveau du conseil d'administration, consultez la boîte à outils Board Reporting Toolkit de Diligent.

À propos de Diligent

Diligent est le leader mondial de la gouvernance moderne, qui fournit des solutions SaaS pour la gouvernance, le risque, la conformité, l'audit et l'ESG. Diligent permet à plus d'un million d'utilisateurs et à 750 000 membres de conseils d'administration et de dirigeants d'avoir une vision globale des pratiques de la GRC dans leur entreprise afin de prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Quel que soit le défi à relever. Rendez-vous sur diligent.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

31 mai 2023 à 16:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :