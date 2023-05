Lors de son assemblée générale annuelle, Tourisme Montréal dévoile des résultats remarquables pour 2022





MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - Tourisme Montréal a tenu aujourd'hui son assemblée générale annuelle et y a dévoilé son rapport annuel 2022. L'organisme, dont la mission est de promouvoir et développer la destination, est revenu sur une année où le tourisme a graduellement repris vie avec énergie et enthousiasme, dépassant les prévisions.

2022 : une année de transition

Les premiers mois de 2022 qui ne présageaient rien de bon - en raison du variant Omicron - ont plutôt mené à une année meilleure que prévu en ce qui concerne les recettes touristiques dans la métropole.

Le succès n'est pas le fruit du hasard ; il s'organise. En 2022, Tourisme Montréal a engagé des dépenses importantes pour faire rayonner la métropole. Résultat: l'organisation a dégagé un surplus budgétaire dans la même année. Plus de 8 millions de visiteurs ont alors afflué dans la métropole, générant des retombées de 3,5 milliards de dollars. Les touristes internationaux aux frontières étaient de retour à environ 80 % des chiffres de 2019.

Pendant cette période, les congrès et événements ont continué de se dérouler en virtuel de janvier à avril, mais dès la mi-mai, Tourisme Montréal a lancé son premier événement en présentiel. Au cours des sept mois suivants, Tourisme Montréal a ensuite connu le meilleur exercice financier de son histoire.

Lorsque mesurés à l'obstacle, les vrais leaders émergent

Tourisme Montréal a non seulement assumé son rôle d'office de tourisme, mais a su appuyer le développement de nouveaux produits touristiques innovants, cultiver sa nouvelle relation directe avec les Montréalais et approfondir ses partenariats.

« Les équipes de Tourisme Montréal ont fait plus que leur part pour accompagner et stimuler cette reprise attendue. Avec un groupe réduit d'employés, l'organisme a géré un portefeuille d'activités et d'initiatives remarquables » déclare Philippe Sureau, président du conseil d'administration à Tourisme Montréal.

Le programme d'aide aux événements, festivals et expositions muséales de Tourisme Montréal a financé 77 projets reconnus pour générer des retombées touristiques importantes, pour un montant alloué de plus de 2.2 M$.

Une empreinte durable pour Montréal

L'année 2022 a été féconde en réflexion et recalibrage. Stimulée par un tourisme durable et le respect de la qualité de vie des quartiers résidentiels montréalais, l'organisation a lancé en mai son plan de Destination harmonieuse. Les réalisations dans cette veine comptent le développement du calculateur de l'empreinte carbone d'un séjour touristique ainsi que la Promesse pour un séjour durable comptant cinq engagements à respecter en sol montréalais. Forte de ces initiatives, Montréal a ensuite atteint le tout premier rang du classement nord-américain du Global Destination Sustainability index, une référence mondiale en tourisme durable. Dans les prochaines années, l'énergie consacrée à cet enjeu n'en sera que multipliée.

« Montréal est une destination de choix ; elle s'illustre par son énergie créative et sa personnalité accueillante où la culture, le sport et la gastronomie coexistent. La destination se veut harmonieuse et toute personne de passage est donc invitée à s'engager à profiter de la métropole de façon respectueuse et responsable ! » affirme Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

Ensemble, pour une relance du tourisme montréalais

Tourisme Montréal comptait, au 31 décembre 2022, 94 employés. 35 d'entre eux ont été recrutés au cours de la dernière année, afin de pourvoir des postes laissés vacants pendant la pandémie.

Preuve inaliénable de la force vive que représente Tourisme Montréal, l'organisation compte maintenant 903 membres actifs ; 172 nouveaux membres se sont joints dans la dernière année.

Cette relance se ressent également à travers l'audience engagée sur les réseaux sociaux ; le compte Facebook de Tourisme Montréal compte plus de 360 000 abonnés, une hausse d'environ 7 % en un an. Du côté d'Instagram, ces chiffres augmentent à 385 000 abonnés, soit 12 % de plus qu'en 2021.

Tourisme Montréal salue l'ensemble des acteurs de l'industrie pour leur résilience ainsi que leur rôle prépondérant dans cette relance. L'année 2023 s'annonce prometteuse ; le tourisme a le vent dans les voiles !

Pour consulter le rapport annuel et les états financiers 2022 : https://toolkit.mtl.org/fr/etudes-rapports-et-statistiques

Pour consulter la liste des administrateurs de Tourisme Montréal : https://apropos.mtl.org/fr/organisation/conseil-dadministration

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui oeuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

