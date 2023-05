Production énergétique au Québec : la privatisation lente d'Hydro-Québec démontre le manque d'ambition du gouvernement Legault





MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - Encore une fois cette semaine, le ministre Pierre Fitzgibbon a affirmé son parti pris favorable à la privatisation de la production d'électricité chez Hydro-Québec, bafouant la réussite de la société d'État depuis sa création.

« En valorisant l'arrivée d'intérêts privés dans ce secteur névralgique, le ministre retire au peuple québécois la chance de maximiser les revenus de la production d'électricité tout en niant le savoir-faire de la société d'État », a affirmé Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Même son de cloche du côté du secteur Énergie du SCFP-Québec qui représente 16 000 travailleuses et travailleurs de la société d'État.

« Le ministre Fitzbiggon veut faire profiter ses amis investisseurs. Au lieu d'augmenter la part du privé dans la production d'électricité au Québec, il devrait dès maintenant s'atteler à intégrer l'éolien aux activités d'Hydro-Québec en nationalisant les activités actuelles. Chez Hydro-Québec, nous pouvons compter sur des gens qualifiés qui ont un savoir-faire inégalé dans le secteur. On voit bien le manque d'ambition et l'arrogance du ministre », a ajouté Dominic Champagne, vice-président secteur Énergie du SCFP-Québec.

« François Legault avec la CAQ passe son temps à parler de la fierté des Québécoises et des Québécois. S'il y a une chose dont on est fier ici, c'est bien d'Hydro-Québec. Sa renommée est mondiale, mais il semble que le premier ministre ne soit pas aussi fier et ambitieux que nous le sommes de notre société d'État » de conclure Patrick Gloutney.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 15 700 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

31 mai 2023 à 13:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :