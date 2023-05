VIA RAIL ENREGISTRE UNE AUGMENTATION IMPRESSIONNANTE DE L'ACHALANDAGE AU PREMIER TRIMESTRE 2023 DANS UN CONTEXTE DE REPRISE DES VOYAGES





FAITS MARQUANTS

Du 1er janvier au 31 mars 2023

Total revenue increased by 50.9 million (147.1%) compared to the same period of the previous year;

The number of passengers increased by 451,200 (106.5%) compared to the same period in 2022;

Capacity in terms of train-miles operated is up 56.8% compared to the same quarter of the previous year.

MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a annoncé aujourd'hui une augmentation impressionnante de 106,5% de l'achalandage (451 200 passagers) et une hausse de 50,9 millions de dollars des revenus (147,1%) pour le premier trimestre de 2023, ce qui témoigne d'un fort regain d'intérêt pour les voyages en train.

« Les activités de VIA Rail ont rebondi au cours du premier trimestre 2023, surpassant les niveaux records que nous avons établis en 2019 », a déclaré Marie-Claude Cardin, chef de la direction financière de VIA Rail. « Notre performance au premier trimestre reflète la résilience de la Société, le dévouement de nos employés et l'appétit des Canadiens pour le train. En même temps, nous continuons à travailler pour atténuer les effets d'un environnement inflationniste sur nos activités tout en poursuivant notre engagement envers le développement durable et la satisfaction des passagers. »

La réintroduction de fréquences supplémentaires d'une année sur l'autre a permis à VIA Rail de répondre à la demande croissante de voyages en train en 2023, avec 874 700 passagers qui ont choisi de voyager avec VIA Rail entre janvier et mars. La Société a réintroduit plusieurs fréquences sur l'ensemble du réseau.

La présidente du conseil d'administration, Françoise Bertrand, a exprimé sa confiance en l'avenir en déclarant : « Alors que les Canadiens profitent à nouveau avec enthousiasme de l'occasion de voyager, il est clair que la pertinence du transport ferroviaire de passagers est plus forte que jamais parce qu'il s'agit de la façon la plus intelligente de voyager. Nous sommes convaincus que les investissements stratégiques de VIA Rail dans notre modernisation nous permettront de répondre aux attentes de nos passagers et de continuer à offrir un service ferroviaire voyageurs confortable, efficace et accessible qui répond aux besoins des Canadiens. »

Minimiser les impacts financiers

VIA Rail continue de gérer rigoureusement ses dépenses d'exploitation, qui ont augmenté de 35,1 %, principalement en raison de la hausse des coûts de dotation en personnel et d'exploitation des trains associée à l'augmentation du nombre de train-miles parcourus (56,8 %) par rapport au trimestre correspondant de 2022 et à l'augmentation des prix du carburant. La société continue à mettre en oeuvre diverses mesures pour devenir plus efficace sur le plan opérationnel et financier.

Avancement des projets stratégiques

Au cours du premier trimestre de 2023, les équipes de VIA Rail ont continué de poser les fondements des projets de modernisation qui transformeront l'expérience ferroviaire des voyageurs au Canada au cours des prochains mois. Le déploiement de la nouvelle flotte de trains de VIA Rail pour le Corridor Québec-Windsor s'est intensifié au premier trimestre, avec un plus grand nombre de passagers voyageant à bord du nouveau train entre Montréal et Ottawa en prévision du lancement commercial complet au cours de cette année. Parallèlement, les équipes ont travaillé sans relâche pour peaufiner, former et tester le lancement du nouveau système de réservation de VIA Rail, doté d'un processus intuitif qui simplifiera grandement la planification des voyages en train.

La voie vers une expérience zéro déchet

Depuis le dévoilement de son plan de développement durable en avril 2022, VIA Rail a fait des progrès constants vers l'atteinte de son objectif d'offrir une expérience zéro déchet sur sa nouvelle flotte du Corridor d'ici 2025 en se concentrant sur la réduction des emballages et des matériaux dans les classes Affaires et Économie et sur l'amélioration de la collecte des déchets à bord de ses trains et dans ses installations. Parmi les principaux changements mis en oeuvre à partir du premier trimestre 2023 : VIA Rail a changé les gobelets en plastique, ce qui a entraîné une diminution de 25 % de l'utilisation du plastique; elle a réduit l'emballage des sandwichs, l'un de nos produits les plus vendus, ce qui a permis d'économiser l'équivalent de plus de six tonnes de déchets; et elle a terminé la formation en classe de plus de 70 % des employés travaillant à bord des trains afin d'améliorer le recyclage et de se préparer à l'objectif zéro déchet.

Employeur de choix

En février, VIA Rail a été reconnue par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs au Canada en 2023. Forbes a analysé et sondé 2 900 organisations différentes et VIA Rail est le meilleur employeur au Canada dans le domaine du transport de personnes. Cette reconnaissance souligne l'environnement de travail positif, le potentiel de croissance et la conciliation entre le travail et la vie personnelle offerts aux employés de VIA Rail.

Le rapport du premier trimestre 2023 de VIA Rail est disponible ici.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné dix prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

31 mai 2023 à 13:00

