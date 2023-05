Le premier ministre annonce la nomination de la nouvelle commissaire du Yukon





OTTAWA, ON, le 31 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination d'Adeline Webber au poste de nouvelle commissaire du Yukon pour un mandat de cinq ans.

Adeline Webber est née et a grandi à Whitehorse, au Yukon, et est fière d'appartenir à la nation des Tlingits de Teslin. Tout au long de sa vie, elle a travaillé sans relâche pour faire reconnaître les droits des peuples autochtones, en particulier ceux des femmes, dans le territoire. Elle a également joué un rôle important dans la mise en oeuvre des revendications territoriales et des ententes sur l'autonomie gouvernementale des Premières Nations du Yukon.

Après avoir passé la plus grande partie de sa carrière au sein de la fonction publique fédérale, notamment à titre de directrice de la Commission de la fonction publique du Canada pour le district du Yukon, Mme Webber a été nommée administratrice du territoire en 2018, et son mandat a été renouvelé en 2021.

Le premier ministre a profité de l'occasion pour remercier l'honorable Angélique Bernard, dont le mandat de commissaire se termine le 31 mai, pour les services exceptionnels qu'elle a rendus aux Yukonnais.

« Je félicite Adeline Webber pour sa nomination au poste de nouvelle commissaire du Yukon. Mme Webber a une compréhension remarquable des besoins uniques des peuples autochtones et de tous les habitants du Yukon, et je suis convaincu qu'elle continuera de bien les servir dans ses nouvelles fonctions. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Les commissaires et administrateurs territoriaux sont nommés par le gouverneur en conseil.

Dans une large part, les commissaires territoriaux remplissent les mêmes fonctions que le lieutenant général d'une province. Ils sont notamment chargés d'assermenter les membres de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif, d'ouvrir les sessions de l'Assemblée législative et de sanctionner les lois adoptées par l'Assemblée.

Les administrateurs territoriaux remplacent le commissaire lorsque celui-ci est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions en raison d'une absence, d'une maladie ou d'une autre situation, ou lorsque le poste est vacant.

