AVIS AUX MÉDIAS - Le Canada et le Ralliement national des Métis tiendront un point de presse à l'issue du Sommet réunissant la Nation métisse et la Couronne





OTTAWA, ON, le 31 mai 2023 /CNW/ - Le Ralliement national des Métis et des ministres du gouvernement du Canada, dont, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, s'adresseront aux médias dans le cadre du Sommet réunissant la Nation métisse et la Couronne.

Participation des médias :

Les membres des médias ne peuvent participer qu'en personne. Ils sont invités à s'inscrire dans le hall du 90, rue Elgin (accès au bâtiment par la rue Albert).

Date : Le jeudi 1er juin 2023

Heure : 12 h 15, heure de l'Est

Lieu : 90, rue Elgin, salle 2068 (2e étage), Ottawa (Ontario) K1P 0C6

