Près de 4 professionnels sur 10 montrent des signes d'épuisement professionnel





40 % d'entre eux affirment que leur service est aux prises avec un manque de personnel

Près du quart des répondants indiquent que leur gestionnaire n'a pris aucune mesure pour réduire le stress lié au travail

TORONTO, le 31 mai 2023 /CNW/ - L'épuisement professionnel est un problème persistant, comme en témoignent les nouvelles recherches effectuées par Robert Half, cabinet de solutions en gestion des talents offrant également des services-conseils aux entreprises. Dans un sondage mené auprès de plus de 1 132 professionnels au Canada, 36 % des répondants ont déclaré se sentir plus épuisés maintenant qu'il y a un an. Selon les travailleurs, les facteurs qui contribuent le plus souvent à l'épuisement professionnel à l'heure actuelle sont les suivants :

Importantes charges de travail (54 %) Manque de communication et de soutien de la part de la direction (29 %) Culture organisationnelle toxique (26 %)

Les personnes les plus épuisées sont :

Les travailleurs des générations Z et Y

Les employés qui travaillent pour la même entreprise depuis deux à quatre ans

Les parents qui travaillent

« L'épuisement professionnel est un problème grave qui doit être réglé par des efforts continus, a déclaré David King, premier directeur général chez Robert Half, Canada et Amérique du Sud. Bien que de nombreuses entreprises aient fait des progrès pour appuyer le bien-être de leurs employés, il est évident qu'il y a encore du travail à faire, les ressources de nombreuses équipes sont encore étirées au maximum. Cette pression pourrait être exacerbée à l'heure actuelle, car certaines entreprises hésitent à embaucher de nouveaux employés, tout en maintenant la même charge de travail. »

Combattre la culture de l'épuisement professionnel

L'étude montre qu'il faut en faire davantage pour promouvoir une culture de milieu de travail sain. Près de quatre professionnels sur dix (39 %) ne se sentent pas à l'aise d'exprimer leur sentiment d'épuisement professionnel à leur gestionnaire. De plus, 23 % d'entre eux indiquent que leur gestionnaire n'a pas pris de mesures qui contribuent à réduire le stress lié au travail. Ceux qui reçoivent du soutien de leur employeur :

Sont encouragés à prendre des congés (22 %)

Ont la possibilité d'avoir un horaire flexible (17 %)

Reçoivent des directives pour établir la priorité des projets (16 %)

Se déconnecter est essentiel

Il est nécessaire de prendre des pauses pour faire le plein d'énergie, retrouver sa concentration et prévenir l'épuisement professionnel. Alors que 32 % des professionnels prévoient de prendre plus de jours de vacances cet été comparativement à l'été dernier, 20 % d'entre eux estiment toujours ne pas pouvoir prendre de congés, soit parce qu'ils ont trop de travail, soit parce qu'ils craignent que cela ait une incidence sur leur sécurité d'emploi. De plus, 18 % des employés affirment qu'ils feront fréquemment un suivi du travail pendant leurs vacances.

« Les employés sont plus heureux, plus productifs et moins à risque de souffrir d'épuisement professionnel lorsqu'ils ont la chance de décrocher complètement et de trouver un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle, a ajouté M. King. Les gestionnaires doivent adopter de bons comportements dans ce domaine et établir des attentes réalistes, tout en encourageant leurs équipes à prendre des congés et à réellement décrocher. »

À propos de l'étude

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante. Le sondage (mené du 4 au 26 mai 2023) comprend les réponses de plus de 1 132 travailleurs âgés de 18 ans ou plus et opérant dans les domaines de la finance, de la technologie, du marketing et de la création, du droit, du soutien administratif et du service à la clientèle, et des ressources humaines dans des entreprises canadiennes comptant 20 employés ou plus.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et la plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises au monde. Elle aide les gens à trouver des emplois intéressants et offre aux entreprises les talents et les experts en la matière dont elles ont besoin pour livrer concurrence et croître en toute confiance. Visitez?roberthalf.ca?et téléchargez l'application mobile primée de l'entreprise.?

31 mai 2023

