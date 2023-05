Eckler nomme un nouveau directeur général





TORONTO, le 31 mai 2023 /CNW/ - Eckler Ltée, la plus importante firme indépendante de consultation et d'actuariat au Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination de Richard Brown, FICA, FSA, CFA, à titre de directeur général, avec prise d'effet immédiate.

M. Brown succède à Jill Wagman, FICA,. FSA, IAS.A, qui a dirigé la firme pendant 11 ans. Mme Wagman quitte son poste de directrice générale pour se consacrer à des activités de consultation à plein temps à travers le pays. Elle demeure présidente du conseil d'administration.

S'étant joint à Eckler en 2013, M. Brown possède une solide expérience en matière de leadership, ayant passé les huit dernières années à titre de chef de l'exploitation des activités canadiennes de Club Vita, une entreprise indépendante d'analyse de données sur la longévité qui soutient les régimes de retraite et leurs conseillers, les assureurs, les réassureurs et d'autres intervenants en matière de risque de longévité. M. Brown revient chez Eckler à titre de directeur général après avoir dirigé le développement de Club Vita Canada, qui est passé d'une entreprise en démarrage à un chef de file du marché de l'analyse de la longévité, et grâce à la consolidation réussie de ses activités au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

M. Brown est un actuaire spécialisé dans la gestion des risques dans des domaines tels que la modélisation actif-passif et des marchés financiers, l'analyse et la recherche sur la longévité, l'analyse de données et le transfert des risques liés aux régimes de retraite. Il a plus de 20 ans d'expérience à aider des clients à comprendre, quantifier et gérer les risques autant pour les régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisation déterminée que pour les assureurs et les réassureurs. Diplômé de l'Université de Waterloo, M. Brown est membre de l'Institut canadien des actuaires et de la Society of Actuaries. Il est également titulaire du titre de CFA®.

« Ce fut un grand honneur pour moi de diriger cette firme de professionnels exceptionnels », a déclaré Mme Wagman. « Je suis incroyablement fière du travail que nous avons accompli pour définir notre raison d'être, afin que chaque personne sache parfaitement pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Je sais que cette raison d'être continuera à nous guider sous la direction de Richard ».

M. Brown s'est engagé à faire fructifier l'héritage de près de 100 ans qui lui a été transmis. « Eckler a une longue histoire couronnée de succès. Nous n'aurions pas résisté à l'épreuve du temps et aux changements dans le marché si nous n'avions pas eu une formule gagnante. Je suis impatient de construire sur les fondations solides bâties par ceux qui m'ont précédé. En mettant à profit notre personnel talentueux et passionné pour faire évoluer notre entreprise, nous pouvons continuer à prospérer à long terme dans un environnement remarquablement différent de celui dans lequel Sam Eckler a fondé l'entreprise », a déclaré M. Brown. Croyant fermement à la culture d'entreprise primée et à la raison d'être d'Eckler, M. Brown s'engage à favoriser un milieu de travail qui accueille tout le monde et soutient pleinement les programmes d'Eckler dirigés par les employés et liés à la diversité, à l'équité et à l'inclusion.

En plus de son rôle de directeur général, M. Brown fournira également des services de consultation à une série de clients, en s'appuyant sur son expertise diversifiée.

À propos d'Eckler ltée.

Eckler est la plus importante firme indépendante de consultation et d'actuariat au Canada. Chaque jour, nous sommes motivés par notre objectif qui consiste à faire preuve de bonne volonté et à agir dans l'intérêt des gens de sorte à créer, ensemble, un avenir radieux et plus sûr. Cet objectif fait partie intégrante de l'organisation et n'est qu'une des raisons pour lesquelles Eckler a été reconnue, plus d'une fois, comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada par Waterstone Human Capital. Le prix le plus récent a été décerné en 2021, et la certification sera renouvelée en 2022.

Basée au Canada et dans les Caraïbes, notre équipe est composée de professionnels engagés et hautement qualifiés dans les domaines de l'assurance, de la retraite, de la rémunération, du bien-être financier, de l'investissement, desavantages sociaux collectifs, de la gestion du changement et de la communication, ainsi que de la consultation en technologie. Détenue et gérée par des directeurs actifs, la firme a acquis une réputation de continuité du service et de normes professionnelles élevées. Eckler est un membre fondateur d'Abelica Global, une alliance internationale de firmes d'actuaires et de consultants indépendants présents dans plus de 20 pays. Visitez eckler.ca pour en savoir plus.

