La directrice du développement durable de The LYCRA Company participe à une table ronde lors de la réunion annuelle du Conscious Fashion and Lifestyle Network des Nations Unies





The LYCRA Company, un leader mondial dans le développement de solutions technologiques et de fibres innovantes et durables pour les industries de l'habillement et des soins personnels, a annoncé aujourd'hui qu'elle était un partenaire de soutien de la réunion annuelle du Conscious Fashion and Lifestyle Network des Nations Unies le 1er juin. Jean Hegedus, directrice du développement durable de l'entreprise, sera une panéliste lors de la réunion qui se tiendra au siège des Nations Unies à New York et qui réunira les médias, les parties prenantes de l'industrie et les représentants des Nations Unies pour mettre en évidence les actions, les solutions et les progrès des secteurs de la mode et du style de vie pour faire progresser les connaissances et renforcer l'engagement envers les objectifs de développement durable.

Jean Hegedus participera à la table ronde sur « Industrie, innovation et infrastructure : créer un avenir meilleur », à l'appui de l'objectif de développement durable (ODD) numéro neuf. Elle soulignera la collaboration précédemment annoncée de The LYCRA Company avec Qore® pour l'utilisation de son produit QIRA® visant à réduire considérablement l'empreinte carbone de la fibre LYCRA® jusqu'à 44 %.*

Fabriqué à partir de maïs de grande culture ou denté, QIRA® est un ingrédient clé qui sera utilisé pour fabriquer la fibre LYCRA® d'origine biologique. Avec un contenu renouvelable à 70 %, cette nouvelle fibre peut être utilisée dans une large gamme d'applications, notamment les maillots de bain, les jeans et les couches.

« The LYCRA Company s'engage à fournir des solutions qui aideront nos clients à réduire leur empreinte et à soutenir leurs objectifs de développement durable », déclare Jean Hegedus. « Notre collaboration avec Qore® nous permet d'aborder la décarbonisation à l'échelle et avec la rapidité dont nous avons tant besoin. »

La fibre renouvelable LYCRA® avec QIRA® offrira une fonctionnalité équivalente et répondra aux mêmes normes de performance que la fibre traditionnelle. En conséquence, les usines, les marques et les détaillants apprécieront qu'une refonte des processus, des modèles de vêtements ou des tissus ne sera pas nécessaire.

« Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Jean Hegedus à notre deuxième réunion annuelle », déclare Kerry Bannigan, directrice exécutive du Fashion Impact Fund. « En tant que membre du Conscious Fashion and Lifestyle Network des Nations Unies, The LYCRA Company a montré son engagement à tracer la voie vers un avenir plus durable, et le travail collaboratif qu'elle effectue avec des partenaires de l'industrie aide à soutenir les progrès progressifs du secteur dans l'accomplissement des objectifs de développement durable. »

*Estimation de Cradle-to-Gate Screening LCA pour une usine de fabrication de fibres LYCRA® représentative, juin 2022, préparée par Ramboll US Consulting, Inc.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les industries de l'habillement et des soins personnels et possède des marques grand public et commerciales de premier plan : LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® et TACTEL®. Basée à Wilmington, dans le Delaware, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique, ses solutions durables, son support marketing et son marketplace LYCRA ONEtm. The LYCRA Company se concentre sur l'ajout de valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable du consommateur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur lycra.com.

LYCRA® est une marque commerciale de The LYCRA Company.

QIRA® est une marque commerciale de Qore®.

À propos du Conscious Fashion and Lifestyle Network des Nations Unies

Le Conscious Fashion and Lifestyle Network est une plateforme en ligne hébergée par les Nations Unies (ONU) pour les parties prenantes de l'industrie, les médias, les gouvernements et les entités du système des Nations Unies. Le réseau présente et permet des collaborations qui accélèrent la mise en oeuvre des objectifs de développement durable. Le Conscious Fashion and Lifestyle Network des Nations Unies est une initiative conjointe du Bureau des Nations Unies pour les partenariats et du Fashion Impact Fund. https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/conscious-fashion-and-lifestyle-network

31 mai 2023 à 05:05

