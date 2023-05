CHAMPION IRON ANNONCE DE SOLIDES RÉSULTATS POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE ET L'EXERCICE FINANCIER 2023 ET DÉCLARE UN DIVIDENDE





Produits pour l'exercice 2023 de 1 395 M$, BAIIA 1 de 493 M$ et BPA de 0,39 $

de 493 M$ et BPA de 0,39 $ Déclaration d'un dividende de 0,10 $ par action ordinaire

Le projet RDPB avance alors que l'augmentation de la cadence de production de la phase II du Lac Bloom se poursuit

MONTRÉAL, le 30 mai 2023 /CNW/ - (Sydney, le 31 mai 2023) - Champion Iron Limited (TSX : CIA) (ASX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer ses résultats opérationnels et financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice financier terminés le 31 mars 2023.

Le chef de la direction de Champion, M. David Cataford, a déclaré : « Grâce à la persévérance et aux efforts de notre équipe, nous avons livré un autre exercice financier robuste alors que l'augmentation de la cadence de production de notre projet de la phase II tire à sa fin, ce qui nous permettra de continuer à faire progresser activement nos projets de croissance organique. Les impacts positifs qui peuvent être mesurés localement, notamment par l'entremise de nos partenariats avec les Premières Nations et nos mille emplois de qualité, rayonnent à l'échelle mondiale grâce à nos produits qui constituent une solution de choix pour décarboner les procédés sidérurgiques. Notre équipe dédiée, qui a réussi à remettre en service la mine du Lac Bloom et à mener à terme le projet d'expansion de la phase II, participe activement à une opportunité mondiale unique de produire du minerai de fer de qualité réduction directe, qui permet de fabriquer de l'acier sans avoir recours au charbon. En plus des retombées de nos investissements locaux, incluant une récente augmentation du budget initial pour assurer l'avancement de notre projet RDPB, nous sommes fiers de déclarer un autre dividende pour nos actionnaires. »

1. Faits saillants

Développement durable et santé et sécurité

Aucune blessure sérieuse durant le trimestre et aucun enjeu environnemental majeur n'a été signalé durant la période, ni depuis la remise en service du Lac Bloom en 2018;

Résultat entièrement conforme à la suite d'une inspection du site par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec;

Taux de fréquence des blessures enregistrées subies par les employés de 1,53 pour l'exercice, une amélioration marquée comparativement au taux de 2,98 enregistré l'an dernier et un meilleur bilan que celui de l'industrie des mines à ciel ouvert au Québec; et

Optimisation du rapport de développement durable 2022 de la Société par l'intégration des cadres de divulgation correspondant aux meilleures pratiques de l'industrie, soit ceux du Global Reporting Initiative (« GRI »), du Sustainability Accounting Standard Board (« SASB ») et du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (« GIFCC »). Le rapport de développement durable est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com.

Opérations et résultats financiers

Production trimestrielle record de 3,1 Mtmh de concentré à haute teneur (66,1 % Fe) pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, en hausse de 4 % et de 65 % comparativement au trimestre précédent et à la même période de l'exercice financier précédent, respectivement. Production annuelle de 11,2 Mtmh de concentré à haute teneur (66,1 % Fe), en hausse de 41 % par rapport à l'exercice financier précédent. Ceci est attribuable à la forte performance suivant le début de la production commerciale de la phase II en décembre 2022;

(66,1 % Fe) pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, en hausse de 4 % et de 65 % comparativement au trimestre précédent et à la même période de l'exercice financier précédent, respectivement. Production annuelle de 11,2 Mtmh de concentré à haute (66,1 % Fe), en hausse de 41 % par rapport à l'exercice financier précédent. Ceci est attribuable à la forte performance suivant le début de la production commerciale de la phase II en décembre 2022; Ventes trimestrielles record de 3,1 Mtms de concentré de minerai de fer pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, pour une progression de 15 % et de 64 % comparativement au trimestre précédent et à la même période de l'exercice financier précédent, respectivement. Pour l'exercice, un nombre record de 10,6 Mtms ont été vendues par la Société, en hausse par rapport aux 7,7 Mtms vendues au cours de l'exercice financier précédent;

Bien que les installations de la Société aient atteint leur capacité nominale de conception pendant plusieurs jours d'exploitation durant le trimestre, les résultats reflètent aussi les retards divulgués antérieurement dans la livraison et la mise en service d'équipement minier et de locomotives requis pour desservir la capacité ferroviaire de tierces parties à Sept-Îles, ce qui a limité la capacité d'extraction minière et de transport. Les résultats de production trimestrielle reflètent aussi l'impact d'un arrêt planifié pour l'entretien d'un des deux concasseurs du Lac Bloom qui s'est avéré plus long que prévu. Par ailleurs, une panne de courant de quatre jours a affecté les infrastructures tierces aux installations portuaires de Sept-Îles et par la même occasion, les expéditions de la Société. Avec la récente livraison et l'assemblage des équipements miniers, les progrès réalisés dans le cadre des programmes de travaux visant les infrastructures tierces ainsi que la livraison de locomotives anticipée sous peu, la Société se rapproche, à court terme, de l'atteinte de la capacité nominale accrue de 15 Mtpa au Lac Bloom;

récente livraison et l'assemblage des équipements miniers, les progrès réalisés dans le cadre des programmes de travaux visant les infrastructures tierces ainsi que la livraison de locomotives anticipée sous peu, la Société se rapproche, à court terme, de l'atteinte de la capacité nominale accrue de 15 Mtpa au Lac Bloom; Produits de 463,9 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2023 (331,4 M$ pour la même période en 2022), flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation de 167,7 M$ (4,3 M$ pour la même période en 2022), BAIIA 1 de 195,7 M$ (197,9 M$ pour la même période en 2022) et résultat net de 88,2 M$ avec un BPA de 0,17 $ (115,7 M$ avec un BPA de 0,23 $ pour la même période en 2022);

de 195,7 M$ (197,9 M$ pour la même période en résultat net de 88,2 M$ avec un BPA de 0,17 $ (115,7 M$ avec un BPA de 0,23 $ pour la même période en 2022); Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, les produits ont totalisé 1 395,1 M$ (1 460,8 M$ pour la même période en 2022), les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation se sont établis à 236,0 M$ (470,4 M$ pour la même période en 2022), le BAIIA 1 était de 493,2 M$ (925,8 M$ pour la même période en 2022) et le résultat net était de 200,7 M$ (522,6 M$ pour la même période en 2022). Les produits, le BAIIA 1 , les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation et le résultat net ont tous été affectés par les marges d'exploitation 1 amoindries par la baisse des prix de vente réalisés comparativement à l'année précédente, ainsi que par les coûts d'exploitation plus élevés attribuables aux frais de démarrage et à l'inflation des coûts;

était de 493,2 M$ (925,8 M$ pour la même période en le résultat net était de 200,7 M$ (522,6 M$ pour la même période en 2022). Les produits, le BAIIA , les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation et le résultat net ont tous été affectés par les marges d'exploitation amoindries par la baisse des prix de vente réalisés comparativement à l'année précédente, ainsi que par les coûts d'exploitation plus élevés attribuables aux frais de démarrage et à l'inflation des coûts; Pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, le coût comptant C1 1 était de 79,0 $/tms (58,4 $ US/tms) 2 , comparativement à 60,0 $/tms (47,4 $ US/tms) 2 pour la même période en 2022, en raison des coûts fixes plus élevés engagés pour soutenir la capacité nominale. Le coût comptant 1 au quatrième trimestre était légèrement plus élevé que le coût comptant 1 du trimestre précédent qui était de 76,0 $/tms (56,0 $ US/tms) 2 , principalement en raison de l'impact d'un changement dans l'évaluation des stocks de concentré;

était de 79,0 $/tms (58,4 $ US/tms) , comparativement à 60,0 $/tms (47,4 $ US/tms) pour la même période en 2022, en raison des coûts fixes plus élevés engagés pour soutenir la capacité nominale. Le coût comptant au quatrième trimestre était légèrement plus élevé que le coût comptant du trimestre précédent qui était de 76,0 $/tms (56,0 $ US/tms) principalement en raison de l'impact d'un changement dans l'évaluation des stocks de concentré; Le coût comptant C1 1 de 73,9 $/tms (55,9 $ US/tms) 2 pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, comparativement à 58,9 $/tms (47,0 $ US/tms) 2 à la même période en 2022, a été affecté négativement par les coûts fixes engagés pour soutenir les infrastructures requises afin de permettre la production plus élevée anticipée avant l'atteinte de la capacité nominale. La Société s'attend à ce que ces coûts diminuent et se normalisent à mesure que la production grimpera graduellement jusqu'à la capacité nominale de production accrue de 15 Mtpa au Lac Bloom. Le coût comptant 1 durant l'exercice a aussi été affecté par les pressions inflationnistes sur les prix du carburant, des explosifs et des dépenses G&A liées au site, les coûts d'entretien plus élevés et le recours accru à des entrepreneurs sur le site minier en raison des retards de livraison des équipements miniers;

de 73,9 $/tms (55,9 $ US/tms) pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, comparativement à 58,9 $/tms (47,0 $ US/tms) à la même période en 2022, a été affecté négativement par les coûts fixes engagés pour soutenir les infrastructures requises afin de permettre la production plus élevée anticipée avant l'atteinte de la capacité nominale. La Société s'attend à ce que ces coûts diminuent et se normalisent à mesure que la production grimpera graduellement jusqu'à la capacité nominale de production accrue de 15 Mtpa au Lac Bloom. Le coût comptant durant l'exercice a aussi été affecté par les pressions inflationnistes sur les prix du carburant, des explosifs et des dépenses G&A liées au site, les coûts d'entretien plus élevés et le recours accru à des entrepreneurs sur le site minier en raison des retards de livraison des équipements miniers; 327,1 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie et investissements à court terme au 31 mars 2023, comparativement à 352,7 M$ à la même date l'an dernier. Les liquidités disponibles 1 , incluant les montants disponibles en vertu des facilités de crédit de la Société, totalisaient 673,7 M$ à la fin de l'exercice, comparativement à 476,0 M$ à la fin du trimestre précédent, pour une augmentation de 197,7 M$ principalement alimentée par les flux de trésorerie nets disponibles; et

, incluant les montants disponibles en vertu des facilités de crédit de la Société, totalisaient 673,7 M$ à la fin de l'exercice, comparativement à 476,0 M$ à la fin du trimestre précédent, pour une augmentation de 197,7 M$ principalement alimentée par les flux de trésorerie nets disponibles; et Dividende de 0,10 $ par action ordinaire déclaré le 30 mai 2023 (heure de Montréal) / 31 mai 2023 (heure de Sydney ), en lien avec les résultats semestriels pour la période terminée le 31 mars 2023.

État d'avancement du projet de matériel de qualité réduction directe pour bouletage (« RDPB »)

En lien avec les conclusions positives récemment annoncées de l'étude de faisabilité du projet RDPB, le conseil d'administration a approuvé une augmentation de 52 M$ du budget initial de 10 M$ annoncé le 26 janvier 2023, afin de maintenir la période de construction du projet RDPB estimée à 30 mois et la mise en service potentielle du projet prévue au deuxième semestre de l'année civile 2025; et

Le projet RDPB suit son cours en respect de l'échéancier avec les travaux d'ingénierie détaillée qui progressent comme prévu.

Autres projets de croissance et développement

La Société continue d'évaluer des opportunités de croissance organique, incluant l'étude de faisabilité du projet de minerai de fer Kamistiatusset (le « projet Kami »), qui a pour but d'évaluer la capacité du projet à produire du matériel de bouletage de qualité réduction directe (« RD »), et une étude de faisabilité visant à évaluer la possibilité de remettre en service l'usine de bouletage de minerai de fer de Pointe-Noire et sa capacité à produire des boulettes destinées à la RD, en collaboration avec un aciériste d'envergure internationale. Les deux études de faisabilité devraient être terminées au deuxième semestre de l'année civile 2023.

2. Activités d'exploitation à la mine du Lac Bloom





Trois mois terminés

Exercice terminé



le 31 mars

le 31 mars



2023 2022 Variance

2023 2022 Variance

















Données d'exploitation















Stérile extrait et transporté (tmh)

5 023 900 5 071 700 (1 %)

19 574 300 20 512 500 (5 %) Minerai extrait et transporté (tmh)

9 193 800 5 388 200 71 %

32 442 000 22 263 200 46 % Matériel extrait et transporté (tmh)

14 217 700 10 459 900 36 %

52 016 300 42 775 700 22 %

















Ratio de découverture

0,55 0,94 (41 %)

0,60 0,92 (35 %)

















Minerai broyé (tmh)

9 054 600 4 904 100 85 %

31 682 900 20 972 100 51 % Teneur d'alimentation (% Fe)

28,4 30,3 (6 %)

29,2 29,9 (2 %) Récupération du Fe (%)

78,6 82,7 (5 %)

79,3 83,2 (5 %) Teneur du produit (% Fe)

66,1 66,2 -- %

66,1 66,2 -- % Concentré de minerai de fer produit (tmh)

3 084 200 1 869 000 65 %

11 186 600 7 907 300 41 % Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 092 900 1 889 900 64 %

10 594 400 7 650 600 38 %

Production commerciale de la phase II

Au cours du premier trimestre de l'exercice financier 2023, la Société a mis en service avec succès sa deuxième usine de traitement de minerai et les premiers lots de concentré produit à cette usine ont été expédiés en mai 2022. Au deuxième trimestre de l'exercice financier 2023, les derniers programmes de travaux majeurs sur le site en lien avec les infrastructures de la phase II ont été finalisés, permettant aux deux concasseurs de la Société d'alimenter les deux usines de traitement et de réduire les goulots d'étranglement durant les périodes d'entretien. Grâce aux programmes de travaux majeurs sur le site qui ont été complétés plus rapidement que prévu par rapport à l'échéancier, la phase II a atteint la production commerciale en décembre 2022 et la Société a continué de procéder à des améliorations afin de stabiliser et d'optimiser les opérations.

La phase II a été en mesure d'atteindre la capacité nominale de conception pendant plusieurs jours d'exploitation depuis l'atteinte de la production commerciale. Toutefois, la production durant le quatrième trimestre de l'exercice financier 2023 a été limitée par l'arrêt, plus long que prévu, pour l'entretien du concasseur nouvellement mis en service par la Société en raison de problèmes liés aux conditions hivernales, ainsi que par des retards divulgués antérieurement dans la livraison et la mise en service d'équipement minier, qui ont limité la capacité minière. Ces contraintes temporaires affectant la capacité d'extraction minière et de concassage ont engendré de légères pertes d'efficacité dans différents secteurs et ont restreint la cadence de production durant le trimestre. Grâce à la récente livraison et l'assemblage de l'équipement minier et aux travaux actuels visant à accroître le débit de traitement de minerai et le taux de récupération de fer, la Société se rapproche, à court terme, de l'atteinte de la capacité nominale accrue de 15 Mtpa au Lac Bloom.

Les programmes de travaux hors du site, incluant les infrastructures tierces, ont continué de progresser durant le trimestre, plaçant la Société en meilleure posture pour tirer profit de la capacité et de la marge de manoeuvre accrues à Sept-Îles afin de permettre la pleine capacité nominale de la Société. Durant le trimestre terminé le 31 mars 2023, des contraintes en aval, notamment des retards de livraison de locomotives et une panne de courant de quatre jours au port, ont eu un impact négatif sur les expéditions de la Société.

Bien que la Société ait connu un écart temporaire au niveau des capacités en amont et en aval, comparativement aux infrastructures complétées au Lac Bloom, la direction est confiante de créer un équilibre à brève échéance et stabiliser les performances opérationnelles. Les équipes au Lac Bloom s'affairent présentement à optimiser et synchroniser les opérations et à adapter les pratiques d'entretien afin d'atteindre le niveau de fiabilité attendu, une étape importante vers l'atteinte de la capacité nominale sur une base plus constante. En raison de délais dans l'augmentation de la capacité des infrastructures tierces, incluant les livraisons de locomotives, la Société anticipe des limitations potentielles de ses ventes comparativement à sa capacité de production à court terme.

Rendement opérationnel

Comparaison du quatrième trimestre de l'exercice financier 2023 et du quatrième trimestre de l'exercice financier 2022

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, 14,2 millions de tonnes de matériel ont été extraites et transportées, comparativement à 10,5 millions de tonnes à la même période en 2022, pour une progression de 36 %. L'augmentation du matériel extrait et transporté a été rendue possible grâce à l'utilisation d'équipements additionnels. Le tonnage extrait et transporté au cours du quatrième trimestre de l'exercice financier 2023 était toutefois plus bas qu'anticipé dans le calendrier initial de l'augmentation de la cadence de production de la phase II, en raison des retards divulgués antérieurement dans la livraison des équipements miniers requis. Grâce à la récente livraison et l'assemblage de l'équipement requis pour accroître la capacité d'extraction minière vers la capacité nominale attendue de la phase II, la direction est confiante que ses opérations pourront livrer une solide performance au cours des mois à venir.

Le ratio de découverture pour le trimestre terminé le 31 mars 2023 a été affecté par des retards de livraison des équipements miniers qui ont eu un impact sur le nombre de foreuses et de camions de transport disponibles durant le trimestre. Afin d'optimiser les opérations des usines en lien avec la nécessité transitoire d'augmenter graduellement l'alimentation des usines durant l'augmentation de la cadence de production de la phase II, la Société a choisi de réduire la quantité de stériles extraits. La Société entend rattraper graduellement le retard accumulé pour les stériles lors de périodes futures, au moment où les nouveaux équipements miniers seront disponibles.

Les usines ont traité 9,1 millions de tonnes de minerai durant le trimestre terminé le 31 mars 2023, comparativement à 4,9 millions de tonnes à la même période l'année précédente. Les contraintes affectant la capacité d'extraction minière découlant des retards de livraison d'équipement divulgués antérieurement ont affecté à la baisse le tonnage traité durant le trimestre. La performance des usines durant le trimestre terminé le 31 mars 2023 a aussi été limitée par un arrêt plus long que prévu pour l'entretien de l'un des deux concasseurs de la Société.

La teneur d'alimentation du minerai de fer pour le trimestre terminé le 31 mars 2023 s'est établie à 28,4 %, comparativement à 30,3 % à la même période en 2022. La variation de la teneur d'alimentation est attribuable à la présence d'un mélange de minerais à plus basse teneur en provenance de différentes fosses, ce qui avait été anticipé et reste donc conforme au plan d'exploitation minière et à la teneur d'alimentation moyenne prévue sur la durée de vie de la mine.

Le taux de récupération moyen du Fe de la Société, à 78,6 % pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, a été affecté à la baisse par les récupérations instables du concentrateur de la phase II, ce qui avait été anticipé à ce stade-ci de la mise en service de la phase II, par la capacité minière limitée reflétant le manque d'équipement minier disponible, ainsi que par l'instabilité temporaire des systèmes de concassage. La Société reste confiante en sa capacité à atteindre, à brève échéance, le taux de récupération du fer moyen ciblé sur la durée de vie de la mine, soit 82,4 % au Lac Bloom, tel que décrit dans l'étude de faisabilité de la phase II.

Le Lac Bloom a établi un nouveau record de production de 3,1 Mtmh de concentré de minerai de fer à haute teneur pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, en hausse de 65 % comparativement aux 1,9 Mtmh produites à la même période en 2022, reflétant l'impact positif de la mise en service de l'usine de la phase II. La direction s'attend à bénéficier des programmes d'optimisation et des récentes livraisons d'équipement, qui devraient se solder par une production combinée améliorée pour les usines du Lac Bloom à brève échéance.

Comparaison de l'exercice financier 2023 et de l'exercice financier 2022

La Société a extrait et transporté 52,0 millions de tonnes de matériel pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, comparativement à 42,8 millions de tonnes à la même période en 2022. Cette augmentation du volume de matériel extrait et transporté est attribuable à l'utilisation d'équipement additionnel. Toutefois, le volume total extrait et transporté pour l'exercice a été négativement affecté par les retards de livraison des équipements miniers.

Le ratio de découverture s'est établi à 0,60 pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, comparativement à 0,92 à la même période en 2022, et était inférieur au ratio prévu dans le plan de découverture sur la durée de vie de la mine, puisque la Société a stratégiquement concentré ses efforts sur l'extraction de minerai en raison de la disponibilité limitée d'équipement minier engendrée par les retards dans la livraison d'équipement, tel qu'indiqué ci-dessus. La teneur d'alimentation du minerai de fer de 29,2 % pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 est comparable à l'an dernier, et reste conforme à la teneur d'alimentation moyenne prévue sur la durée de vie de la mine. Le taux de récupération du Fe moyen plus bas pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 s'explique par la mise en service du concentrateur de la phase II au cours de l'exercice. La Société est confiante d'atteindre des taux de récupération conformes aux taux prévus sur la durée de vie de la mine à brève échéance.

Les deux usines ont traité 31,7 millions de tonnes de minerai pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, une hausse de 51 % comparativement à la même période en 2022, et ont établi un nouveau record en produisant 11,2 Mtmh de concentré de minerai de fer à haute teneur, comparativement à 7,9 Mtmh à la même période en 2022, bénéficiant de la mise en service du projet de la phase II qui a eu lieu au premier trimestre de l'exercice financier 2023.

3. Rendement financier





Trois mois terminés

Exercice terminé



le 31 mars

le 31 mars



2023 2022 Variance

2023 2022 Variance

















Données financières (en milliers de dollars)















Produits

463 913 331 376 40 %

1 395 088 1 460 806 (4 %) Coût des ventes

244 444 116 658 110 %

822 762 458 678 79 % Autres dépenses

23 748 26 648 (11 %)

79 972 84 871 (6 %) Charges financières nettes

8 774 2 269 287 %

25 587 11 045 132 % Résultat net

88 217 115 653 (24 %)

200 707 522 585 (62 %) BAIIA1

195 709 197 938 (1 %)

493 176 925 817 (47 %)

















Statistiques (en dollars par tms vendue)















Prix de vente moyen réalisé brut1

183,2 207,1 (12 %)

174,7 225,9 (23 %) Prix de vente moyen réalisé net1

150,0 175,3 (14 %)

131,7 190,9 (31 %) Coût comptant C11

79,0 60,0 32 %

73,9 58,9 25 % CMTI1

85,7 70,5 22 %

86,5 73,1 18 % Marge d'exploitation1

64,3 104,8 (39 %)

45,2 117,8 (62 %)

A. Produits

Comparaison du quatrième trimestre de l'exercice financier 2023 et du quatrième trimestre de l'exercice financier 2022

Les produits ont totalisé 463,9 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, comparativement à 331,4 M$ à la même période en 2022, puisque le volume de ventes nettement plus élevé qu'à la même période de l'année précédente a été contrebalancé par le prix de l'indice IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 65 % Fe (« P65 ») plus bas. L'impact de l'indice plus bas a été atténué toutefois par la diminution des frais de transport maritime et autres coûts et par la faiblesse du dollar canadien comparativement à la même période de l'année précédente.

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, l'indice P65 pour le minerai de fer à haute teneur a fluctué d'un prix plancher de 130,0 $ US/tms à un sommet de 148,6 $ US/tms. Le prix moyen de l'indice P65 pour la période était de 140,1 $ US/tms, en baisse de 17 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, résultant en une prime de 11,6 % sur le prix moyen de l'indice IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 62 % Fe qui était de 125,5 $ US/tms. Le prix de vente moyen réalisé brut1 de 135,5 $ US/tms était plus bas que l'indice P65 moyen de 140,1 $/tms pour la période, en raison de certains contrats de vente basés sur des prix pour le minerai de fer fixés de façon rétrospective, alors que les prix étaient nettement plus bas que l'indice P65 moyen pour le trimestre terminé le 31 mars 2023. Ceci a été en partie compensé par les 2,0 millions de tonnes qui étaient en transit au 31 mars 2023 et auxquelles un prix provisoire à terme moyen de 141,1 $ US/tms a été attribué, soit légèrement plus élevé que le prix moyen de l'indice P65 pour la période.

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, 3,1 millions de tonnes de concentré de minerai de fer à haute teneur ont été vendues à un prix moyen réalisé brut1 de 135,5 $ US/tms, avant les frais de transport et autres coûts et les ajustements liés aux ventes provisoires, comparativement à 1,9 million de tonnes vendues à un prix moyen réalisé brut1 de 164,1 $ US/tms à la même période en 2022. Le volume des ventes était en hausse de 64 % comparativement à la même période de l'année précédente en raison de la production supplémentaire découlant de l'atteinte de la production commerciale de la phase II en décembre 2022. La diminution du prix de vente moyen réalisé brut1 reflète les indices de prix plus bas durant le trimestre terminé le 31 mars 2023 comparativement à la même période de l'année précédente.

L'indice moyen Capesize C3 de la bourse baltique (« C3 ») pour le trimestre terminé le 31 mars 2023 était de 18,1 $ US/t, en baisse de 21 % comparativement à 22,9 $ US/t à la même période en 2022, ce qui a contribué à réduire les frais de transport maritime pour le trimestre terminé le 31 mars 2023. Lorsqu'elle contracte des navires sur le marché libre, Champion réserve typiquement ses navires de trois à cinq semaines avant la période de disponibilité désirée en raison de la distance qui la sépare des grands centres de transport maritime. Ceci crée un délai entre les frais de transport maritime payés et le prix de l'indice C3. Toutefois, les effets de ces délais se résorbent éventuellement puisque la Société expédie son concentré de minerai de fer à haute teneur de façon uniforme tout au long de l'année.

Les ajustements de prix provisoires sur les ventes trimestrielles antérieures, qui ont été affectés par la remontée de l'indice P65 au cours du trimestre, ont eu un impact positif sur le prix de vente moyen réalisé net1. Pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, un prix final de 135,6 $ US/tms a été établi pour les 1,7 million de tonnes de minerai de fer qui étaient en transit au 31 décembre 2022, et qui avaient été évaluées au préalable à un prix moyen provisoire de 129,5 $ US/tms. Conséquemment, pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, des ajustements nets positifs liés aux ventes provisoires de 14,3 M$ (10,5 M$ US) ont été comptabilisés, ce qui a eu un impact positif de 3,4 $ US/tms sur le volume total vendu de 3,1 Mtms au cours de la période.

En tenant compte des frais de transport maritime et autres coûts de 28,0 $ US/tms et de l'ajustement positif lié aux ventes provisoires de 3,4 $ US/tms, la Société a enregistré un prix de vente moyen réalisé net1 de 110,9 $ US/tms (150,0 $ C/tms) pour son concentré de minerai de fer à haute teneur livré ou en transit à la fin de la période.

Comparaison de l'exercice financier 2023 et de l'exercice financier 2022

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, la Société a vendu 10,6 millions de tonnes de concentré de minerai de fer, principalement à des clients situés en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Europe, comparativement à 7,7 millions de tonnes à la même période de l'année précédente. Ceci représente une augmentation de 38 % d'une année à l'autre, engendrée par l'atteinte de la production commerciale de la phase II en décembre 2022. Les produits ont totalisé 1 395,1 M$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, comparativement à 1 460,8 M$ pour la même période en 2022, le volume de ventes plus élevé étant contrebalancé par le prix de vente moyen réalisé net1 plus bas.

Tandis que le prix de référence P65 du minerai de fer à haute teneur fluctuait entre un plancher de 91 $ US/tms et un sommet de 185 $ US/tms durant l'exercice terminé le 31 mars 2023, le prix moyen s'est établi à 131,4 $ US/tms, en baisse de 27 % par rapport à l'an dernier. La Société a vendu son produit à un prix de vente moyen réalisé brut1 de 132,0 $ US/tms. Bénéficiant d'un produit de qualité supérieure à 66,2 % Fe, la Société s'attend à ce que son concentré de minerai de fer continue de se vendre à des prix similaires à l'indice P65 sur le long terme. Après déduction des frais de transport maritime et autres coûts de 30,6 $ US/tms et de l'ajustement négatif lié aux ventes provisoires de 2,0 $ US/tms, la Société a enregistré un prix de vente moyen réalisé net1 de 99,4 $ US/tms (131,7 $ C/tms) pour son minerai de fer à haute teneur.

B. Coût des ventes et coût comptant C11

Comparaison du quatrième trimestre de l'exercice financier 2023 et du quatrième trimestre de l'exercice financier 2022

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, le coût des ventes a totalisé 244,4 M$, comparativement à 116,7 M$ à la même période en 2022 pour un coût comptant C11 par tonne de 79,0 $/tms pour la période, comparativement à 60,0 $/tms à la même période en 2022.

Le coût comptant C11 par tms vendue pour le trimestre terminé le 31 mars 2023 a été affecté négativement par les coûts fixes engagés pour soutenir les infrastructures requises afin de permettre la production plus élevée anticipée avant l'atteinte de la capacité nominale. La Société s'attend à ce que ces coûts diminuent et se normalisent à mesure que la production grimpera graduellement jusqu'à la capacité nominale accrue de 15 Mtpa au Lac Bloom. Le coût comptant1 du trimestre a aussi été affecté par le recours plus important que prévu à des entrepreneurs à la mine en raison des retards de livraison des équipements miniers requis tel que divulgué antérieurement. Le coût comptant C11 du trimestre terminé le 31 mars 2023, comparativement à la même période de l'année précédente, a aussi été affecté par la hausse des coûts pour le carburant et les explosifs utilisés dans le cadre des activités minières de la Société, les coûts de transport associés au navettage des travailleurs et les pressions inflationnistes subies à l'échelle mondiale qui ont aussi affecté les entrepreneurs, les opérations ferroviaires et portuaires et les services alimentaires. De plus, l'arrêt plus long que prévu pour l'entretien d'un des concasseurs et les cycles de transport plus longs associés au plan d'exploitation minière actuel ont aussi contribué au coût comptant1 plus élevé pour le trimestre terminé le 31 mars 2023. Malgré les facteurs qui ont contribué à augmenter le coût comptant1 par tms vendue au cours de la période, les avantages économiques du projet d'expansion de la phase II devraient continuer de se faire sentir de plus en plus avec l'augmentation graduelle du débit de traitement et l'atteinte de la capacité nominale accrue prévue de 15 Mtpa.

Le ratio de découverture sur la durée de vie de la mine utilisé pour la capitalisation des coûts a été révisé à la hausse en décembre 2021, de 0,5 à 0,99, en parallèle au lancement des opérations de la phase II. Le ratio de découverture de 0,55 enregistré durant le trimestre terminé le 31 mars 2023 était inférieur au ratio de découverture sur la durée de vie de la mine utilisé pour la capitalisation des coûts, de telle sorte qu'aucun coût d'extraction minière n'a été capitalisé durant la période. Au cours de l'année précédente, la Société a capitalisé des coûts d'extraction minière, ce qui a contribué au coût comptant1 plus bas pour le trimestre terminé le 31 mars 2022.

Comparaison de l'exercice financier 2023 et de l'exercice financier 2022

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, la Société a produit du minerai de fer à haute teneur à un coût comptant C11 de 73,9 $/tms, comparativement à 58,9 $/tms pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. L'augmentation du coût comptant C11 annuel est attribuable aux coûts fixes additionnels engagés pour soutenir les infrastructures requises afin d'accommoder la production plus élevée anticipée avant l'atteinte de la capacité nominale du projet de la phase II, aux frais additionnels engagés auprès d'entrepreneurs en raison des retards dans la livraison d'équipement minier, et aux pressions inflationnistes sur les prix pour le carburant, les explosifs et les frais de navettage de la main-d'oeuvre. Le coût des ventes a aussi été affecté par les activités d'entretien non planifiées et plus longues que prévu.

C. Résultat net et BAIIA1

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, la Société a généré un BAIIA1 de 195,7 M$, ce qui représente une marge BAIIA1 de 42 %, comparativement à 197,9 M$ ou une marge BAIIA1 de 60 % à la même période en 2022. Le BAIIA1 comparable est principalement attribuable au volume de ventes plus important découlant de la mise en service de la phase II au cours de l'exercice, contrebalancé par le coût des ventes plus élevé et le prix de vente moyen réalisé net1 plus bas.

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, la Société a généré un résultat net de 88,2 M$ (BPA de 0,17 $), comparativement à 115,7 M$ (BPA de 0,23 $) à la même période de l'année précédente. Cette diminution du résultat net d'une année à l'autre est principalement affectée par la marge bénéficiaire réduite tel que décrit ci-dessus.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, la Société a généré un BAIIA1 de 493,2 M$, ce qui représente une marge BAIIA1 de 35 %, comparativement à 925,8 M$ ou une marge BAIIA1 de 63 % à la même période de l'année précédente. Cette diminution du BAIIA1 d'une année à l'autre est principalement attribuable à la baisse du prix de vente moyen réalisé net1 et aux coûts de production plus élevés, en partie compensés par un volume de ventes plus important suivant la mise en service de la phase II.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, la Société a généré un résultat net de 200,7 M$ (BPA de 0,39 $), comparativement à 522,6 M$ (BPA de 1,03 $) à la même période de l'année précédente. La diminution du résultat net d'une année à l'autre est principalement attribuable au BAIIA1 plus bas et à l'amortissement plus élevé, en partie compensés par la diminution des impôts sur le résultat et des impôts miniers.

D. Coût de maintien tout inclus (« CMTI »)1 et marge d'exploitation1

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, la Société a enregistré un CMTI1 de 85,7 $/tms, comparativement à 70,5 $/tms à la même période en 2022. La hausse reflète le coût comptant C11 plus élevé, en partie compensé par une diminution des dépenses en immobilisations de maintien et des dépenses G&A par tms.

La Société a généré une marge d'exploitation1 de 64,3 $/tms pour chaque tonne de concentré de minerai de fer à haute teneur vendue durant le trimestre terminé le 31 mars 2023, comparativement à 104,8 $/tms à la même période de l'année précédente. La variation reflète principalement la combinaison du CMTI1 plus élevé et du prix de vente moyen réalisé net1 plus bas pour la période.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, la Société a enregistré un CMTI1 de 86,5 $/tms, comparativement à 73,1 $/tms à la même période en 2022. La variation reflète principalement le coût comptant C11 plus élevé, en partie compensé par une diminution des dépenses en immobilisations de maintien et des dépenses G&A par tms.

La marge d'exploitation1 s'est établie à 45,2 $/tms pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, comparativement à 117,8 $ US/tms à la même période de l'année précédente. La variation est principalement attribuable au prix de vente moyen réalisé net1 plus bas et au CMTI1 plus élevé.

À propos de Champion Iron Limited

Champion, par l'entremise de sa filiale entièrement détenue Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux concentrateurs qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable. Les deux concentrateurs ont une capacité nominale combinée de 15 Mtpa et produisent du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). En janvier 2023, la Société a annoncé les résultats positifs d'une étude de faisabilité évaluant la valorisation de la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom en un minerai de fer destiné à la réduction directe et a approuvé un budget initial pour faire avancer le projet. Les produits de minerai de fer à haute teneur et à faible contamination du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport au prix de référence Platts IODEX pour le minerai de fer à 62 % Fe. La Société expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et l'a vendu à ses clients partout dans le monde, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du Lac Bloom, Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le projet de minerai de fer Kamistiatusset situé à quelques kilomètres au sud-est du Lac Bloom, et le projet de minerai de fer de Consolidated Fire Lake North situé à environ 40 km au sud du Lac Bloom.

Mise en garde à propos des énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme de l'information et des énoncés qui peuvent constituer de l'« information prospective » aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de termes comme « planifie », « s'attend à », « budgète », « est prévu », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « est d'avis », ou toute variation de ces termes, y compris leurs négatifs, ou des énoncés à l'effet que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « doivent », « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être entrepris. Les énoncés prospectifs comportent des risques inhérents, des incertitudes et d'autres facteurs qui ne peuvent être prédits ni contrôlés par la Société.

Énoncés prospectifs spécifiques

Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques compris dans le présent communiqué de presse, qui concernent des événements futurs, des développements ou des réalisations que Champion s'attend à voir se réaliser sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres choses, les attentes de la direction concernant : (i) le projet d'expansion de la phase II de la Société, l'atteinte anticipée de la capacité nominale, des débits de traitement, des taux de récupération, des retombées économiques et autres, son impact sur la capacité nominale, ses jalons et les coûts associés et la capacité portuaire afférente; (ii) le projet de valoriser le concentré de minerai de fer du Lac Bloom à une teneur plus élevée en fer avec une plus faible concentration de contaminants et de convertir près de la moitié de la capacité nominale accrue de 15 Mtpa du Lac Bloom afin de produire commercialement du minerai de fer destiné à la RD, l'échéancier de réalisation anticipé, les dépenses en immobilisations, le budget et le financement; (iii) l'étude de faisabilité visant à évaluer la possibilité de remettre en service l'usine de bouletage de minerai de fer de Pointe-Noire afin de produire des boulettes destinées à la RD et son échéancier de réalisation anticipé; (iv) l'étude de faisabilité du projet Kami, l'objectif visé, incluant l'évaluation du potentiel de production d'un produit destiné à la réduction directe et son échéancier de réalisation anticipé; (v) le virage amorcé au niveau des méthodes de production de l'industrie sidérurgique vers une réduction des émissions et des méthodes de production de l'acier écologiques et la participation de la Société à ces efforts, sa contribution aux résultats et son positionnement en lien avec ces éléments; (vi) les programmes de travaux d'optimisation et les résultats attendus ainsi que leur impact sur la production; (vii) la livraison prévue des locomotives et les restrictions potentielles des ventes; (viii) les niveaux de production et les taux de récupération ciblés et la performance de la Société à cet égard; et (ix) la croissance et les opportunités de la Société en général.

Risques

Bien que Champion croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter : (i) les résultats des études de faisabilité; (ii) les changements aux hypothèses utilisées dans le cadre des études de faisabilité; (iii) les délais dans les projets; (iv) le moment et l'incertitude du passage de l'industrie sidérurgique au vert et aux fours à arc électrique; (v) la disponibilité continue de capital ou de financement ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires; (vi) les incertitudes générales économiques, concurrentielles, politiques et sociales; (vii) les prix futurs du minerai de fer; (viii) les futurs coûts de transport; (ix) des défaillances des usines, des équipements ou des processus à opérer comme prévu; * des retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement d'activités de développement ou de construction; et (xi) les effets de catastrophes et de crises de santé publique, incluant l'impact de la COVID-19 sur l'économie mondiale, le marché du minerai de fer et les opérations de Champion; ainsi que les facteurs traités dans la section sur les facteurs de risque du rapport annuel 2023, de la notice annuelle et du rapport de gestion pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2023 de la Société, disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com , auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l'information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l'information prospective.

Mises à jour ultérieures

Toute l'information prospective de Champion dans le présent communiqué de presse est donnée en date des présentes ou à toute autre date spécifiée dans les énoncés prospectifs et est fondée sur les avis et les estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige. Si la Société publie une mise à jour de l'un ou de plusieurs des énoncés prospectifs, l'on ne doit pas supposer que d'autres mises à jour suivront à propos de ces énoncés prospectifs ou d'autres énoncés prospectifs. Champion met en garde le lecteur à l'effet que la liste de risques et d'incertitudes ci-dessus n'est pas exhaustive. Les lecteurs devraient considérer les facteurs ci-dessus avec attention, ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et les risques qu'ils comportent.

Abréviations

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars indiqués dans les présentes sont libellés en millions de dollars canadiens, à l'exception de : (i) les montants dans les tableaux, qui sont en milliers de dollars canadiens; et (ii) les montants par action ou par tonne. Les abréviations et les définitions suivantes sont utilisées tout au long de ce communiqué de presse : $ US (dollar américain), $ C (dollar canadien), Fe (minerai de fer), tmh (tonne métrique humide), tms (tonne métrique sèche), Mtpa (million de tonnes par an), M (million), km (kilomètre), G&A (générales et administratives), BAIIA (bénéfice avec les intérêts, l'impôt et l'amortissement), CMTI (coût de maintien tout inclus), BPA (bénéfice par action), Lac Bloom ou mine du Lac Bloom (complexe minier du Lac Bloom), et phase II (projet de la phase II d'expansion). L'utilisation de « Champion » ou de la « Société » fait référence à Champion Iron Limited et/ou à l'une ou plusieurs ou toutes ses filiales, selon le cas. « IFRS » fait référence aux Normes internationales d'information financière.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.championiron.com.

La diffusion du présent document a été autorisée par David Cataford, chef de la direction de Champion Iron Limited.

Des copies des états financiers consolidés audités de la Société et du rapport de gestion connexe pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR ( www.sedar.com ), auprès de l'ASX ( www.asx.com.au ) et sur le site Web de la Société (www.championiron.com).

__________ 1 Il s'agit d'une mesure financière ou d'un ratio non conforme aux IFRS ou d'une autre mesure financière. La mesure n'est pas une mesure financière standardisée en vertu du cadre de présentation de l'information financière utilisé pour préparer les états financiers et pourrait donc ne pas être comparable à des mesures financières similaires utilisées par d'autres émetteurs. Se reporter à la section ci-dessous : Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières pour les définitions de ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable, le cas échéant. D'autres détails sur ces mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ont été intégrés par renvoi et peuvent être consultés à la rubrique 22 du rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs à l'adresse www.championiron.com. 2 Se reporter à la rubrique 7 du rapport de gestion pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs à l'adresse www.championiron.com. 3 Se reporter à la rubrique « Mise en garde à propos des énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

La Société a inclus certaines mesures financières et ratios non conformes aux IFRS et d'autres mesures financières dans le présent communiqué de presse, tels qu'énumérés dans le tableau ci-dessous, afin d'offrir aux investisseurs de l'information additionnelle leur permettant d'évaluer le rendement sous-jacent de la Société. Ces mesures sont principalement tirées des états financiers, mais n'ont pas de définition officielle en vertu des IFRS et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La direction est d'avis que ces mesures, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, permettent aux investisseurs de mieux comprendre les résultats des activités de la Société. Les mesures non conformes aux IFRS et les autres mesures financières ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de rendement préparées conformément aux IFRS. L'exclusion de certains éléments des mesures financières non conformes aux IFRS n'implique pas nécessairement que ces éléments ne sont pas récurrents.

BAIIA et marge BAIIA





Trois mois terminés

Exercice terminé



le 31 mars

le 31 mars



2023

2022

2023

2022

















(en milliers de dollars)















Bénéfice avant les impôts sur le résultat et les impôts miniers

144 457

181 312

346 545

870 843 Charges financières nettes

8 774

2 269

25 587

11 045 Amortissement

42 478

14 357

121 044

43 929 BAIIA

195 709

197 938

493 176

925 817 Produits

463 913

331 376

1 395 088

1 460 806 Marge BAIIA

42 %

60 %

35 %

63 %

Résultat net ajusté et BPA ajusté



Trois mois terminés Exercice terminé

le 31 mars le 31 mars

2023

2022 2023

2022













(en milliers de dollars, sauf les montants par action)











Résultat net 88 217

115 653 200 707

522 585













Éléments de trésorerie











Perte (gain) à la cession de placements non courants --

-- --

(176) Coûts marginaux liés à la COVID-19 --

3 310 1 145

7 843 Frais de démarrage de la phase II du Lac Bloom --

5 965 39 159

17 752

--

9 275 40 304

25 419













Incidence fiscale des ajustements cités ci-dessus1 --

(3 617) (15 315)

(10 236)













Résultat net ajusté 88 217

121 311 225 696

537 768













Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires

en circulation - de base 517 193 000

511 237 000 517 046 000

507 591 000













BPA ajusté 0,17

0,24 0,44

1,06

1 L'incidence fiscale des ajustements est calculée à l'aide du taux d'imposition applicable.

Liquidités disponibles





Au 31 mars

Au 31 décembre



2023

2022









Trésorerie et équivalents de trésorerie

326 806

165 986 Investissements à court terme

312

312 Montants disponibles en vertu des facilités de crédit

346 596

309 736 Liquidités disponibles

673 714

476 034

Coût comptant C1





Trois mois terminés

Exercice terminé



le 31 mars

le 31 mars



2023

2022

2023

2022

















Par tonne vendue















Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 092 900

1 889 900

10 594 400

7 650 600

















(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)















Coût des ventes

244 444

116 658

822 762

458 678 Moins : Coûts marginaux liés à la COVID-19

--

(3 310)

(1 145)

(7 843) Moins : Frais de démarrage de la phase II du Lac Bloom

--

--

(39 159)

--



244 444

113 348

782 458

450 835

















Coût comptant C1 (par tms vendue)

79,0

60,0

73,9

58,9

Coût de maintien tout inclus





Trois mois terminés

Exercice terminé



le 31 mars

le 31 mars



2023

2022

2023

2022

















Par tonne vendue















Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 092 900

1 889 900

10 594 400

7 650 600

















(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)















Coût des ventes

244 444

116 658

822 762

458 678 Moins : Coûts marginaux liés à la COVID-19

--

(3 310)

(1 145)

(7 843) Moins : Frais de démarrage de la phase II du Lac Bloom

--

--

(39 159)

-- Dépenses en immobilisations de maintien

9 303

11 743

91 924

76 956 Dépenses G&A

11 466

8 094

41 514

31 769



265 213

133 185

915 896

559 560

















CMTI (par tms vendue)

85,7

70,5

86,5

73,1

Marge d'exploitation et marge bénéficiaire





Trois mois terminés Exercice terminé



le 31 mars le 31 mars



2023

2022

2023

2022

















Par tonne vendue















Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 092 900

1 889 900

10 594 400

7 650 600

















(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)















Produits

463 913

331 376

1 395 088

1 460 806 Prix de vente moyen réalisé net (par tms vendue)

150,0

175,3

131,7

190,9

















CMTI (par tms vendue)

85,7

70,5

86,5

73,1 Marge d'exploitation (par tms vendue)

64,3

104,8

45,2

117,8 Marge bénéficiaire

43 %

60 %

34 %

62 %

Prix de vente moyen réalisé brut par tms vendue



Trois mois terminés

Exercice terminé

le 31 mars

le 31 mars

2023

2022

2023

2022 Par tonne vendue













Concentré de minerai de fer vendu (tms) 3 092 900

1 889 900

10 594 400

7 650 600















(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)













Produits 463 913

331 376

1 395 088

1 460 806 Ajustements liés aux ventes provisoires (14 325)

(28 769)

27 479

(70 969) Frais de transport maritime et autres coûts 117 137

88 757

428 616

338,632 Produits bruts 566 725

391 364

1 851 183

1 728 469















Prix de vente moyen réalisé brut (par tms vendue) 183,2

207,1

174,7

225,9

