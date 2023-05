Décès d'un détenu de l'Établissement de Stony Mountain





STONY MOUNTAIN, MB, le 30 mai 2023 /CNW/ - Le 29 mai 2023, un détenu de l'Établissement de Stony Mountain est décédé sous notre garde de causes naturelles apparentes. Le nom de la personne a été rendu anonyme pour se conformer à une ordonnance de non-publication de la cour.

Au moment du décès, la personne purgeait, depuis le 12 juillet 2021, une peine de six ans et six mois et pour agression sexuelle.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

30 mai 2023 à 18:06

