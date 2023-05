Le premier ministre annonce la nomination prochaine de John Hannaford à titre de greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet





OTTAWA, ON, le 30 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de John Hannaford à titre de greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, à compter du 24 juin 2023.

M. Hannaford est actuellement sous-ministre des Ressources naturelles. Il est entré dans la fonction publique fédérale en 1995 et y a occupé plusieurs postes de haut niveau, notamment sous-ministre du Commerce international et conseiller en matière de politique étrangère et de défense auprès du premier ministre. De 2009 à 2012, il a été ambassadeur du Canada en Norvège.

Afin d'assurer une transition harmonieuse au plus haut niveau de la fonction publique, M. Hannaford sera nommé haut fonctionnaire auprès du Bureau du Conseil privé, à compter du 1 juin 2023 et jusqu'à ce qu'il assume le rôle de greffier.

Mollie Johnson, actuellement sous-ministre déléguée des Ressources naturelles, assumera les fonctions de sous-ministre des Ressources naturelles à titre intérimaire, jusqu'à ce qu'un nouveau sous-ministre soit nommé.

«?M. Hannaford apporte à ce poste important une grande expérience et une solide réputation. Je suis convaincu que son engagement de longue date à servir les Canadiens l'aidera à diriger notre fonction publique de classe mondiale, à mesure que celle-ci continuera à mettre en oeuvre le programme du gouvernement du Canada et à améliorer la vie des Canadiens d'un bout à l'autre du pays.?»

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le rôle du greffier du Conseil privé consiste à conseiller le premier ministre et les représentants élus du gouvernement pour assurer la gouvernance du pays, de façon objective et non partisane, et en tenant compte des politiques publiques. Le greffier assure également la gestion efficace de la fonction publique fédérale du Canada et veille à ce qu'elle respecte un code de valeurs et d'éthique dans l'élaboration de services et de programmes de haute qualité destinés aux Canadiens.

Notes biographiques

30 mai 2023 à 14:04

