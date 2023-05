Anton/Bauer lance Salt-E Dog : l'avenir de la production durable cinématographique et télévisuelle - propulsé par le sodium





La première source d'énergie durable de 9 kWh utilise des cellules électriques à base de sel pour remplacer le lithium, marquant ainsi une nouvelle ère dans la production de médias écologiques

SHELTON, Connecticut, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- Anton/Bauer , l'un des principaux fabricants de solutions d'alimentation mobile pour les équipements de diffusion et de cinéma et une marque de Videndum, a annoncé le lancement de Salt-E Dog, une source d'alimentation mobile de 9 kWh à base de sodium conçue spécifiquement pour la production cinématographique et télévisuelle. Cette source d'énergie, la première de l'industrie, fournit une énergie constante et fiable et répond au problème pressant des émissions de carbone associées aux générateurs traditionnels à base de combustibles fossiles ou de lithium. Il s'agit d'une étape majeure dans l'alimentation durable pour l'industrie des médias et du divertissement, qui positionne Anton/Bauer en tant que fournisseur de premier plan de solutions énergétiques propres.

Le Salt-E Dog est destinée aux tournages et aux productions qui exigent une alimentation sans émission et sans bruit. En utilisant de l'énergie à base de sodium, la batterie crée un environnement plus sain et plus agréable pour les équipes de production et les artistes. Contrairement aux générateurs à gaz, le Salt-E Dog ne produit pas d'émissions nocives de CO2 ou de NOx, ce qui permet d'assainir l'air et de rendre la production plus sûre. Son fonctionnement quasi-silencieux et sa conception compacte permettent de le placer plus près de l'endroit où la production a besoin d'énergie, ce qui élimine les câbles longs et dangereux et réduit le travail ADR qui prend du temps. Le Salt-E Dog compense les émissions de gaz à effet de serre, permettant aux productions de compenser 2,6 kg de CO2 et de NOx associés par litre de carburant économisé, contribuant ainsi à un avenir plus vert.

« Jusqu'à présent, les productions s'appuyaient sur des générateurs à gaz, conçus pour les industries lourdes avec des équipements moins sensibles. Ou encore des alimentations à base de lithium », explique Andrew Hutton, chef de produit chez Anton/Bauer. « Nous utilisons une option plus durable et plus facilement disponible : le sodium. Par rapport au lithium, les cellules au sodium offrent une solution d'alimentation plus sûre, plus efficace et plus durable. Cela fait de Salt-E Dog le choix intelligent et durable pour l'alimentation des équipements cinématographiques. »

Non seulement la cellule au sodium est 100 % recyclable, mais elle a également un potentiel de réchauffement global (PRG) inférieur à celui des batteries lithium-ion, ce qui en fait le choix le plus respectueux de l'environnement sur le marché. En utilisant des cellules au sodium plutôt qu'au lithium, les productions peuvent placer l'unité en toute sécurité près de l'éclairage, de la restauration, des accessoires et même des artistes à l'écran sans risque d'emballement thermique ou d'incendie, ce qui réduit le besoin de pompiers et de camions d'eau sur le plateau et diminue les primes d'assurance.

Le Salt-E Dog offre une gamme d'options de sortie d'alimentation. L'alimentation en courant alternatif est fournie par quatre prises de 20 A 120 V ou un connecteur Stage Pin de 50 A 125 V. L'alimentation en courant continu est fournie par quatre XLR3 16 A 28 V, quatre 16 A 48 V, ainsi que deux ports USB-C 5~20 V, 100 W. Avec ces capacités d'alimentation, le Salt-E Dog peut fournir jusqu'à 6 000 W de puissance sinusoïdale pure, ce qui permet une utilisation hors réseau prolongée pour faire fonctionner l'équipement de production pendant des heures. Les utilisateurs peuvent recharger l'unité à partir de prises de courant alternatif, de panneaux solaires photovoltaïques et de points de charge de véhicules électriques CCS de niveau 2 (J1772).

Anton/Bauer a une longue histoire d'innovations pionnières dans l'industrie, et l'introduction du Salt-E Dog renforce sa position de leader de l'industrie en matière de solutions d'alimentation durables. En adoptant la technologie des batteries au sodium, Anton/Bauer continue à faire progresser l'industrie en réduisant les émissions de carbone et en offrant une alternative plus sûre et plus rentable aux sources d'énergie traditionnelles.

« L'industrie du cinéma et de la télévision joue un rôle crucial en inspirant le public et en conduisant le changement » a déclaré Nicola Dal Toso, PDG de la division, Videndum Production Solutions. « Nous sommes ravis d'être à l'avant-garde des efforts de durabilité de l'industrie en produisant une alternative plus propre et plus sûre pour l'environnement aux sources d'énergie traditionnelles. Le Salt-E Dog est le premier d'une nouvelle génération de produits durables d'Anton/Bauer qui fourniront une alimentation constante et fiable sans bruit ni pollution, aidant ainsi les productions à atteindre leurs objectifs de développement durable sans compromettre la qualité. »

Le Salt-E Dog offre des caractéristiques et des avantages inégalés pour les plateaux de production, notamment :

batterie au sodium de 9 kWh pour une puissance constante et fiable

écran tactile couleur de 7 pouces pour une surveillance en temps réel

indice de protection contre les intempéries IP55 pour une durabilité dans toutes les conditions

plusieurs sorties CA et CC dont XLR3, USB et Stage Pin pour une distribution d'énergie polyvalente

alimentation réseau CA, PowerCon True1, PV solaire et entrées de chargeur de véhicule électrique CCS de niveau 2 (J1772) pour une recharge pratique

Pour plus d'informations sur Salt-E Dog et les solutions de production durable d'Anton/Bauer : www.antonbauer.com/saltedog

