DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE BATTERIE QUÉBÉCOISE : LA CORPORATION DES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES DU QUÉBEC SALUE LE SOUTIEN DE QUÉBEC À LA PREMIÈRE USINE DE PLUS DE 600M$ POUR DES COMPOSANTS DE BATTERIES POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

QUÉBEC, le 30 mai 2023 /CNW/ - La corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) tient à saluer l'annonce de ce lundi 29 mai du gouvernement du Québec d'octroyer, par l'entremise d'Investissement Québec, un prêt de 151,87 millions de dollars à Ultium CAM, société en commandite de General Motors (GM) et de POSCO Future M, pour la construction d'une usine de production de matériaux de batterie à Bécancour.

En plus de ce que le projet apportera à la région au niveau des emplois et du développement économique, la CCAQ tient par la même occasion à exprimer son soutien au gouvernement dans une annonce qui ne peut que profiter qu'à la stratégie d'électrification des transports, continuant ainsi de placer nos membres comme des partenaires incontournables.

« Alors que le réseau des concessionnaires à l'échelle de la province, supporté par la CCAQ, participe de pleins feux au renouvellement vert du parc automobile, et alors que la demande de la population québécoise envers les véhicules électriques ne s'estompe pas, l'annonce de ce jour, comme celle du 19 mai concernant le plan pour un économie verte 2030, continue de nous donner confiance dans la vision d'un gouvernement qui roule avec nous vers un avenir plus vert et plus serein » a déclaré le Président directeur général de la CCAQ, M. Ian P. Sam Yue Chi.

« Le fait qu'un acteur majeur de l'industrie automobile tel que GM choisissent le Québec montre que les ambitions vertes du gouvernement en matière de transports sont des gages de réussite et d'attractivité. Cela ne peut qu'être dû qu'au travail des autorités et aussi aux choix des membres de tous les réseaux de l'industrie automobile dans la province, dont le nôtre, qui oeuvrons au quotidien au développement d'une économie plus verte et plus durable », a ajouté le Président directeur général de la CCAQ, M. Ian P. Sam Yue Chi.

La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

La CCAQ a pour mission de servir et de représenter ses membres tout en renforçant la confiance du consommateur.

30 mai 2023 à 06:37

