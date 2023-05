Modification réglementaire - Modification de la limite de prise journalière de saumon atlantique sur la rivière aux Rochers





SEPT-ÎLES, QC, le 29 mai 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les pêcheurs d'une modification concernant la diminution de la limite de prise quotidienne de saumon atlantique sur la rivière aux Rochers.

À partir du 1er juin 2023, la limite de prise quotidienne pour le saumon atlantique sera réduite à un (1) petit pris et gardé ou trois (3) pris et remis à l'eau selon le contingent pris en premier , et ce, pour l'ensemble des secteurs de la rivière aux Rochers où la pêche au saumon atlantique est permise (zone 19 sud).

Selon les plus récents relevés du MELCCFP et dans le respect des lignes directrices du Plan de gestion du saumon atlantique 2016-2026, le nombre de reproducteurs chez le saumon atlantique dans cette rivière est insuffisant pour maintenir la limite de prise journalière qui était en vigueur au cours des dernières années. Ainsi, pour assurer la survie de cette population, une diminution du prélèvement par la pêche est plus que souhaitable.

Pour obtenir plus de renseignements, les pêcheurs sont invités à consulter la réglementation en vigueur pour la pêche sportive au Québec.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet ou en se rendant directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

