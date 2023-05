Développement de la filière québécoise de la batterie - QUÉBEC SOUTIENT UNE PREMIÈRE USINE DE PLUS DE 600 M$ POUR DES COMPOSANTS DE BATTERIES POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES





BÉCANCOUR, QC, le 29 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise d'Investissement Québec, un prêt de 151,87 millions de dollars à Ultium CAM, société en commandite de General Motors (GM) et de POSCO Future M, pour la construction d'une usine de production de matériaux de batterie à Bécancour, dans le Centre-du-Québec. Estimé à plus de 600 millions de dollars, ce projet créera 200 emplois dans la région.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et du député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zones d'innovation), M. Donald Martel.

Différents composants entrent dans la fabrication des batteries aux ions de lithium, dont des cellules munies d'anodes et de cathodes. L'usine d'Ultium CAM se spécialisera dans la production de matériaux actifs de cathodes (composées de lithium, de nickel, de cobalt et de manganèse). Cette production servira à fabriquer les batteries qui s'intègreront au programme Ultium de GM, lequel vise à produire un million de véhicules électriques par an à partir de 2025.

Le démarrage de l'usine, prévu en 2025, consolidera la position du Québec comme un acteur important de la filière batterie en Amérique du Nord. L'usine d'Ultium CAM sera localisée sur le territoire de la nouvelle zone d'innovation de la Vallée de la transition énergétique, dont la création a été annoncée aujourd'hui et qui permettra au secteur de créer tout un écosystème autour des technologies de décarbonation.

Citations :

«?Je suis vraiment fier que GM et POSCO Future M viennent s'installer chez nous, à Bécancour. C'est le premier pilier de notre Vallée de la transition énergétique et un ancrage de départ exceptionnel dans la filière batterie, qui envoie le signal que le Québec innove dans l'économie verte. Je suis convaincu qu'avec la production et les innovations qui vont se faire ici, on va contribuer à réduire les émissions de GES au Québec, mais aussi à l'international.?»

François Legault, premier ministre du Québec

«?La filière batterie au Québec est vraiment lancé?! Cet investissement de GM et de POSCO Future M est historique. Grâce à ses ressources naturelles, ses talents et son énergie renouvelable, le Québec attire des géants de l'électrification. Nous allons faire d'autres annonces structurantes sous peu. C'est ici qu'on va fabriquer les composants de batterie les plus verts au monde?!?»

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

«?Un véritable écosystème de la batterie, auquel participent des entreprises majeures, comme Ultium CAM, est en train de voir le jour au Québec. L'usine à venir à Bécancour marque une étape importante pour l'avenir de cette filière stratégique, et je suis très fier que notre gouvernement soutienne son implantation dans la région.?»

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zones d'innovation)

«?Investissement Québec est heureux de voir se concrétiser un projet phare comme celui d'Ultium CAM, qui consolide la place de choix de Bécancour dans la filière batterie que nous nous sommes engagés à bâtir au Québec. Cette annonce confirme notre position de fournisseur mondial de premier rang de composants et de minéraux entrant dans la fabrication des batteries aux ions de lithium, en plus de favoriser un développement économique plus vert et durable.?»

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

«?Nous remercions le premier ministre François Legault et les ministres Pierre Fitzgibbon et François-Philippe Champagne pour leur leadership remarquable dans l'appui de nos efforts visant à bâtir une chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques sûre, durable, évolutive et concurrentielle pour soutenir notre production de véhicules électriques en croissance rapide en Amérique du Nord. Chez GM Canada, nous sommes particulièrement fiers d'être de retour au Québec pour accroître les investissements et les emplois, conformément à la vision de la province pour l'avenir du transport.?»

Marissa West, présidente et directrice générale de GM Canada

«?Notre investissement dans la production de Bécancour est une étape importante dans la construction d'une chaîne d'approvisionnement plus sûre et résiliente axée sur l'Amérique du Nord pour répondre aux besoins croissants de GM en matière de production de véhicules électriques, et ce site offre une marge de croissance pour la coentreprise et ses partenaires. GM a commencé par établir la production de cellules de batterie aux États-Unis. À partir de là, nous avons travaillé sur toute la chaîne d'approvisionnement des batteries, jusqu'à la récupération des matières premières. Nous établissons des niveaux plus élevés d'intégration verticale, stimulons les investissements accrus et aidons à créer des emplois partout en Amérique du Nord.?»

Sham Kunjur, directeur exécutif du GM EV Raw Materials' Center of Excellence

«?Notre projet a respecté l'échéancier grâce à nos excellents partenaires locaux de construction et d'ingénierie. Nous commencerons bientôt l'embauche et la formation d'employés permanents pour nos opérations, qui débuteront en 2025.?»

C. G. Cha, président d'Ultium CAM

Faits saillants :

Ultium CAM est une société en commandite constituée en juillet 2022 par GM et l'entreprise coréenne POSCO Future M.

Les entreprises qui détiennent les connaissances pour la production de matériaux actifs de cathodes sont localisées à l'extérieur de l'Amérique du Nord, principalement en Asie. Le partenariat avec une entreprise étrangère d'envergure mondiale est donc incontournable pour que le Québec intègre ce marché.

Dans le cadre de la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie, le gouvernement entend investir, au cours des prochaines années, dans l'essor de cette industrie prometteuse pour le Québec.

