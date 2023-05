BLUETTI exposera ses nouvelles solutions électriques lors du salon Smarter E Europe





BLUETTI, l'un des principaux fournisseurs de solutions en matière de stockage d'énergie, a annoncé sa participation au salon Smarter E Europe, prévu du 14 au 16 juin à Munich, en Allemagne. BLUETTI y exposera ses centrales électriques innovantes, notamment les nouvelles centrales mobiles AC180 et AC60&B80, ainsi que le futur système d'alimentation domestique EP760.

Smarter E Europe, le plus grand salon de l'énergie en Europe, offre une plateforme en or à BLUETTI pour présenter ses derniers produits et innovations dans le secteur des énergies renouvelables. BLUETTI occupera le pavillon C3.240 dans la section ees Europe, aux côtés des trois autres sections du salon, Power2Drive Europe, EM-Power Europe et le célèbre Intersolar Europe. La présence de BLUETTI au salon traduit son engagement à fournir des solutions énergétiques durables à l'échelle mondiale, ce qui correspond parfaitement à l'objectif du salon : Créer un nouveau monde énergétique.

Les visiteurs du pavillon BLUETTI découvriront sa large collection de produits, ainsi que des nouveautés intéressantes. Parmi les vedettes, on retrouve la toute nouvelle AC180, une station d'alimentation robuste aux capacités et à la portabilité impressionnantes. Dotée d'une capacité de charge ultra-rapide d'une batterie de 1 152 Wh de 0 à 80 % de l'état de charge en seulement 45 minutes, l'AC180 a suscité beaucoup d'intérêt depuis sa sortie.

BLUETTI dévoilera également l'AC60, une station d'alimentation compacte de 20 livres, dotée d'une capacité extensible au moyen de batteries B80 et d'une protection étanche IP65. Elle est idéale pour les amateurs d'activités de plein air. En outre, les participants pourront découvrir en avant-première le très attendu EP760, un système modulaire de batteries en réseau ou hors réseau, conçu pour la sauvegarde de l'énergie domestique.

James Ray, directeur marketing de BLUETTI, affirme à ce titre que : « Nous sommes ravis de participer au salon le plus important au monde et de présenter nos toutes dernières solutions d'alimentation électrique ». Il poursuit en indiquant que : « BLUETTI s'attèle à repousser les limites de la technologie des énergies propres et à fournir des solutions d'alimentation fiables et écologiques à tous. Nous invitons les visiteurs à se rapprocher de notre pavillon pour explorer notre gamme de produits et découvrir l'avenir en matière d'énergie durable ».

À propos de BLUETTI

Riche de plus de 10 ans d'expérience dans le secteur, l'entreprise s'est efforcée de rester attachée à un avenir porté vers l'énergie durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour l'intérieur et l'extérieur, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle à tous et à chaque pays du monde. BLUETTI est présent dans plus de 100 pays et des millions de clients lui font confiance dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter BLUETTI en ligne à l'adresse suivante : https://de.bluettipower.eu/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 mai 2023 à 12:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :