/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada célèbre le Mois du patrimoine asiatique au Musée des beaux-arts du Canada/

Le gouvernement du Canada sera l'hôte d'une réception pour célébrer le Mois du patrimoine asiatique.

OTTAWA, ON, le 26 mai 2023 /CNW/ - Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, et Paul Chiang, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Diversité et Inclusion), seront les hôtes de la célébration officielle du gouvernement du Canada pour le Mois du patrimoine asiatique de 2023 au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion.

La célébration se tiendra au Musée des beaux-arts du Canada le lundi 29 mai 2023. Le thème de cette année, « Des récits de détermination », sera souligné tout au long de la soirée par des spectacles et des témoignages qui mettront en évidence les diverses réalisations et contributions des communautés asiatiques des quatre coins du Canada.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

ACTIVITÉ :

Réception dans le cadre du Mois du patrimoine asiatique

DATE :

Le lundi 29 mai 2023

HEURE :

19 h 30

LIEU :

Auditorium du Musée des beaux-arts du Canada

380, promenade Sussex

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à la réception doivent s'inscrire en envoyant leur nom et le nom du média qu'ils représentent à [email protected] avant 16 h, le 29 mai.

29 mai 2023 à 07:00

