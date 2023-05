/R E P R I S E -- Rosemont-La Petite-Patrie donne le coup d'envoi au plan d'action Vision vélo 2023-2027/





MONTRÉAL, le 27 mai 2023 /CNW/ - Alors que l'utilisation du vélo connaît une croissance fulgurante dans Rosemont-La Petite-Patrie, le maire de l'arrondissement François Limoges a profité de la Fête du vélo sur la 9e Avenue pour donner le coup d'envoi au plan d'action Vision vélo 2023-2027.

Cette nouvelle feuille de route s'inscrit dans la continuité de la Vision vélo lancée par l'Arrondissement en 2019. Le plan d'action 2023-2027, qui se positionne au coeur de la transition écologique et de la démarche locale de planification par quartier, se décline en quatre grandes orientations :

Créer des milieux de vie accessibles et connectés

Assurer des déplacements sécuritaires et confortables

Offrir des commodités cyclables pratiques et diversifiées

Déployer un réseau rassembleur et convivial

Regroupant 15 actions et 50 mesures, la Vision vélo 2023-2027 vise à favoriser les déplacements de proximité et un mode de vie durable, tout en continuant d'enraciner la culture du vélo au sein de la population, notamment via des partenariats, de l'accompagnement et des activités d'éducation.

La Vision vélo, un succès collectif

Le virage majeur entrepris en 2019 par Rosemont-La Petite-Patrie en matière de mobilité a eu un impact significatif sur la façon de se déplacer et d'habiter le territoire.

«?Le déploiement de la Vision vélo a transformé les habitudes de la population. La multiplication des aménagements fiables et sécuritaires de même que la création du REV (Réseau express vélo) ont convaincu de plus en plus de gens de tenter l'expérience du cyclisme. Le vélo est maintenant une composante indélogeable de l'offre de mobilité, et ce, à longueur d'année. Cette deuxième phase de la Vision vélo nous permettra d'aller collectivement encore plus loin », se réjouit le maire Limoges, lui-même cycliste au quotidien.

En chiffres

Entre 2019 et 2022, près de 50 km de voies cyclables ont été aménagés ou reconfigurés sur le territoire de l'arrondissement, dont plus de 42 km sont protégés de la circulation.

À l'hiver 2022-2023, Rosemont-La Petite-Patrie s'est hissée au premier rang montréalais pour la pratique du vélo d'hiver avec 203?388 déplacements enregistrés.

Depuis son inauguration, une moyenne de 102?634 passages est captée mensuellement sous le viaduc du REV Saint-Denis, faisant de cet axe cyclable le plus fréquenté de Montréal.

Quant au REV Bellechasse, on y enregistrait 124?048 passages en juin 2022, un record?depuis sa mise en service!

En 2021, Rosemont-La Petite-Patrie est également devenu le premier arrondissement montréalais à obtenir la certification VÉLOSYMPATHIQUE Or de Vélo Québec.

Rosemont-La Petite-Patrie en mode vélo!

Dès 2023, l'Arrondissement poursuit notamment le déploiement et le réaménagement de son réseau cyclable, en partenariat avec la Ville de Montréal.

Les détails des diverses interventions prévues seront dévoilés dans quelques jours.

Rosemont-La Petite-Patrie met aussi le paquet pour offrir aux Rosepatriennes et Rosepatriens de plus en plus d'activités culturelles et de loisir, ateliers, conférences et formations adaptées aux cyclistes d'expérience et aux personnes débutant l'aventure du vélo urbain. Parmi la riche programmation, soulignons :

la 9 e Avenue, à pédales et à roulettes tout l'été! Animation, prêt d'équipement, modules adaptés pour développer ou parfaire ses habiletés

Avenue, à pédales et à roulettes tout l'été! Animation, prêt d'équipement, modules adaptés pour développer ou parfaire ses habiletés la formation Toutes à vélo pour apprivoiser le vélo urbain, offerte au parc Étienne-Desmarteau

pour apprivoiser le vélo urbain, offerte au parc Étienne-Desmarteau un atelier mécanique vélo au parc Beaubien le 10 juin, présenté par l'éco-quartier

la venue d'un parcours de type pumptrack parc Beaubien, du 29 juin au 24 juillet

parc Beaubien, du 29 juin au 24 juillet un parcours de géocache à vélo pour tous les âges à travers le quartier cet été

des spectacles, conférences et ateliers offerts dans les bibliothèques et les parcs du quartier

L'Arrondissement profitera chaque année des festivités du Mois du vélo pour annoncer les projets et la programmation à venir, ainsi que pour faire un bilan des réalisations de l'année précédente.

Pour en savoir plus :

Plan d'action Vision vélo 2023-2027

Programmation des activités et détails des aménagements prévus en 2023

Vision vélo 2019-2022

