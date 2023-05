Pendant la Semaine québécoise des personnes handicapées, on parle stationnements réservés





MONTRÉAL, le 29 mai 2023 /CNW/ - Les journées du 1er au 7 juin marqueront la tenue de la campagne nationale de sensibilisation Personnes handicapées : respectons leurs places de stationnement qui se déroulera simultanément à la Semaine québécoise des personnes handicapées.

Cette campagne d'envergure sera l'occasion pour les milieux communautaire, policier, municipal ainsi que pour la communauté civile de partout au Québec, de faire comprendre à la population que les places de stationnement réservées ne sont pas un privilège pour les personnes handicapées, mais bien un droit essentiel à leur inclusion sociale.

Une utilisation illégale de leurs places de stationnement réservées est un problème dont souffrent quotidiennement bien des personnes handicapées. Ces stationnements sont nécessaires notamment pour des enjeux de sécurité et d'accessibilité ainsi que pour espérer la participation active des personnes à mobilité réduite aux sphères sociales économique et civique de la société. Nous espérons que cette campagne positionne l'enjeu sur la sellette et encourage les différents paliers gouvernementaux à agir.

Trois types d'actions sont planifiées. D'abord, des patrouilles citoyennes constituées essentiellement de personnes à mobilité réduite parcourront différentes régions du Québec pour remettre des contraventions de courtoisie aux conducteurs illégalement stationnés dans un espace réservé. Simultanément seront organisées des opérations de sensibilisation en collaboration avec des corps policiers régionaux et les services de police ainsi que les agences de stationnements de la province seront invités à assurer une vigie particulièrement rigoureuse des stationnements réservés.

Cette campagne est une initiative de MÉMO-Qc et est réalisée avec la précieuse collaboration du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH) à Québec, de l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) ainsi que des services de police de Montréal, de Laval et de Québec.

Elle reçoit l'appui de plusieurs organismes et municipalités dont:

À Montréal : Action Femmes et handicap, l'AIM CROIT (Association Internationale des Machinistes et des Travailleurs et Travailleuses de L'Aérospatiale), Association Multi-Ethnique Pour L'Intégration des Personnes Handicapées Du Québec, le Centre communautaire Radisson , DéfPhys Sans Limite, Ex aequo, L'Institut national pour l'Équité, l'Égalité et l'Inclusion des personnes en situation de handicap, le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées et le Regroupement des Usagers du Transport Adapté et accessible de l'île de Montréal;

À Longueuil : le Groupement des Associations de Personnes Handicapées de la Rive Sud; À Trois-Rivières : Bail Mauricie;

: le Groupement des Associations de Personnes Handicapées de la Rive Sud; : Bail Mauricie; À Québec : le Carrefour Familial des Personnes Handicapées;

: le Carrefour Familial des Personnes Handicapées; À Granby : la Dynamique des Handicapés de Granby et Région. De même, la ville de Saguenay ainsi que les services de police des villes de Trois-Rivières, de Longueuil , de Granby , du Saguenay et de Roussillon participeront.

MEMO-QC invite la population et les organismes de l'ensemble du Québec à participer à la campagne en cours! Pour obtenir plus d'informations ou pour recevoir le matériel de sensibilisation, contactez-nous au 1 877-341-7272 ou par courriel au [email protected].

De même, dans l'attente du 1er juin, nous vous invitons à prendre 3 minutes pour visionner notre vidéo de sensibilisation, « Juste 2 minutes » : https://www.youtube.com/watch?v=VNlan3tV-Cs

À propos de Moelle épinière et motricité Québec

MÉMO-QC mène ce type de campagne presque annuellement depuis les années 80. Il s'agit d'un organisme à but non lucratif fondé en 1946 afin de favoriser l'autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap. L'organisme intervient pour faciliter l'intégration sociale des personnes ayant une lésion à la moelle épinière, faire la promotion de leurs droits et soutenir la recherche. Il vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques.

