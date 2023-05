DAR GLOBAL RÉCOMPENSE LES MEILLEURS AGENTS, PROPULSANT LE SECTEUR DE L'IMMOBILIER À DUBAÏ





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- Dar Global, le principal promoteur immobilier de luxe, a récemment célébré le meilleur de l'excellence commerciale lors des très attendus Dar Global Agent Awards ; l'événement rassemblait les meilleures agences et leurs agents stars pour récompenser leur contribution extraordinaire pour mettre l'immobilier dubaïote sous le feu des projecteurs mondiaux. Les prix récompensent le service et le dévouement inégalés que ces agents offrent à leurs clients ainsi que leur représentation inégalée de la scène immobilière de Dubaï et de ses développeurs.

Les prix, y compris ceux d'Agences les plus performantes et d'Étoile montante sur les marchés internationaux, confirment les performances extraordinaires des lauréats, leurs stratégies axées sur le client et leur quête incessante d'excellence. OCTA Properties est sorti triomphant, décrochant le prix du Meilleur cabinet de gestion d'agents et établissant une référence en la matière.

L'événement a récompensé de multiples gagnants dans plusieurs catégories : Elysian Real Estate, Metropolitan Premium Properties, Mira Real Estate, Provident Real Estate, Aeon&Trisle Real Estate, H & S Real Estate, et Eminence Real Estate ont été récompensés en tant que Meilleures agences émiriennes. Pour le prix de l'Agence la plus performante sur le marché chinois, des récompenses ont été décernées à Houseland Properties et Huaxia Real Estate Broker. Springfield Real Estate a été nommée Agence de l'année à venir. Enfin, Property ShopInvestment a été présentée comme l'Étoile montante des marchés internationaux.

Le directeur général de Dar Global, Ziad El Chaar, a déclaré : « Nous sommes très heureux de récompenser les performances exceptionnelles de nos agents commerciaux à l'occasion des Dar Global Agent Awards. Leur dévouement indéfectible, leur professionnalisme et leur engagement à promouvoir Dubaï et ses développeurs sont les forces motrices de notre succès. Nous avons la chance de travailler avec des équipes extraordinaires, qui ne cessent de dépasser les attentes et obtiennent des résultats impressionnants pour nos clients. »

À propos de Dar Global

Dar Global est la branche immobilière internationale de Dar Al Arkan, une société de développement immobilier de 28 ans opérant sur l'ensemble de la chaîne de valeur industrielle avec l'innovation et la technologie au coeur. Fort de sa vaste expérience et de son expertise sectorielles, Dar Global se concentre sur le développement de résidences élégamment conçues pour le marché des résidences secondaires et de vacances dans des emplacements centraux au Moyen-Orient et en Europe. La société développe rapidement son portefeuille dans le monde entier avec des développements aux Émirats arabes unis (EAU), au Qatar, à Oman, en Bosnie, au Royaume-Uni (UK) et en Espagne. Parmi les projets phares, citons la tour Urban Oasis en collaboration avec Missoni, la tour Da Vinci avec une décoration intérieure signée Pagani, Les Vagues residences d'Elie Saab et le W Residences Dubai ? Downtown. Dar Global dispose également de bureaux aux Émirats arabes unis, en Chine, au Royaume-Uni et en Espagne pour gérer son portefeuille de projets mondiaux et servir sa clientèle internationale. www.DarGlobal.co.uk

