Politique bioalimentaire du Québec - L'accroissement de notre autonomie alimentaire génère des résultats positifs et de la fierté partout dans nos régions

DRUMMONDVILLE, QC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, dresse un bilan très positif de la grande mobilisation du secteur bioalimentaire autour d'une plus grande autonomie alimentaire durable, au terme de la 4e rencontre annuelle des partenaires de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde. Plus de 700 participants ont pris part à ce grand rendez-vous annuel.

La mise en oeuvre de la Politique donne des résultats concrets partout dans nos régions et plusieurs cibles ont été dépassées en 2022. Les investissements cumulés ainsi que le contenu québécois dans les produits bioalimentaires achetés au Québec atteignent des sommets. Les objectifs entourant l'achat local progressent aussi positivement, notamment l'identification des produits d'ici dans les épiceries, la présence d'aliments québécois dans les institutions publiques ainsi que la construction de serres. Ultimement, la confiance des consommateurs est au rendez-vous.

Autour du thème Fiers d'alimenter l'économie durable du Québec, les discussions d'aujourd'hui ont permis de dégager deux leviers indispensables à la prospérité et à la pérennité de l'industrie, soit l'innovation et l'entrepreneuriat jeunesse. Les entrepreneurs dynamiques et créatifs qui innovent au quotidien sont une véritable source de motivation et d'inspiration. Ils incitent les acteurs de l'industrie à continuer de s'améliorer et d'agir comme des leaders.

Les perspectives présentées lors de cette 4e rencontre annuelle sont les premiers jalons d'une réflexion qui permettra à tout le secteur bioalimentaire de voir grand et de se donner de nouvelles ambitions pour l'avenir. La prochaine année sera l'occasion de réfléchir au projet collectif, en particulier aux secteurs d'avenir, à des cibles toujours aussi ambitieuses et tournées vers l'action ainsi qu'à des priorités à poursuivre au-delà de 2025.

« L'engagement des partenaires aujourd'hui témoigne d'une très grande mobilisation en faveur du développement de notre secteur bioalimentaire. Les résultats de la dernière année sont des signaux forts qui nous encouragent à poursuivre, ensemble, notre important chantier visant une plus grande autonomie alimentaire. Il est évident que l'innovation et l'entrepreneuriat jeunesse constitueront des leviers incontournables pour que le secteur demeure prospère et durable. Notre gouvernement continuera d'être engagé afin de poursuivre cette croissance partout dans nos régions du Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'Association québécoise de l'industrie de la pêche (AQIP) et ses membres sont fiers de contribuer au développement du secteur bioalimentaire. Nous misons sur la relève et l'innovation pour assurer la pérennité et la croissance du secteur de la transformation des produits marins québécois. La collaboration entre l'AQIP et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ainsi que le soutien de ce dernier au secteur des pêches et de l'aquaculture sont essentiels à l'atteinte des objectifs de la Politique bioalimentaire. »

Jean-Paul Gagné, directeur général, Association québécoise de l'industrie de la pêche

« À titre de plus grande coopérative laitière au Québec, Agropur mise sur l'innovation pour privilégier une approche durable de ses activités, de la ferme à l'usine. Ce souci d'efficacité, jumelé à un modèle coopératif de gouvernance novateur qui met de l'avant les jeunes talents et la relève agricole, favorise notre attractivité et contribue au développement de produits laitiers de qualité qui rejoignent toutes les générations. La force et l'engagement de ces gens qui s'impliquent chez Agropur et dans le secteur bioalimentaire au Québec et au Canada sont des atouts clés pour le rayonnement et la croissance d'un secteur constamment en évolution. »

Roger Massicotte, président, Agropur

« Une coopérative centenaire doit sa pérennité à la relève. Attirer les nouveaux talents repose sur notre capacité à innover et à nous réinventer. Si les entrepreneurs agricoles doivent malheureusement composer avec les changements climatiques, un accompagnement pour une adaptation réussie pourrait aussi les mener à trouver des opportunités. »

Richard Ferland, président, Sollio Groupe Coopératif

« En tant qu'acteur de premier plan dans l'industrie alimentaire du Québec, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est un partenaire très actif dans l'atteinte des objectifs de la Politique bioalimentaire. Depuis de nombreuses années, le CTAQ accompagne les entreprises afin de proposer aux consommateurs une offre améliorée de produits alimentaires du Québec et de viser l'atteinte de meilleures pratiques d'affaires responsables. L'annonce de la poursuite du financement de la Politique bioalimentaire est un signe encourageant et stimulant pour nos entreprises. Le CTAQ est particulièrement fier de la collaboration très constructive entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et notre industrie. »

Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale, Conseil de la transformation alimentaire du Québec

« L'entrepreneuriat jeunesse, l'innovation, l'attractivité et le dynamisme du secteur bioalimentaire sont des sujets majeurs qu'il importe de prioriser dans toutes les régions et dans tous les secteurs de production. Les productrices et producteurs, en ces matières, ont toujours fait preuve de persévérance et d'ingéniosité pour s'adapter et perdurer. Nos entreprises agricoles, plus particulièrement celles de la relève, doivent pouvoir continuer de compter sur un soutien, un appui et un accompagnement à la hauteur pour atteindre leur plein potentiel, continuer d'adopter des pratiques toujours plus durables et saisir toutes les occasions sur les marchés d'ici et d'ailleurs. »

Martin Caron, président général, L'Union des producteurs agricoles

« Si les exportations bioalimentaires québécoises ont atteint un niveau record cette année, ce n'est pas uniquement en raison du succès de nos grandes entreprises. L'équipe du Groupe Export travaille au quotidien avec des entreprises menées par de jeunes entrepreneurs qui connaissent une vive croissance à l'exportation, avec des produits innovants, et qui occupent dorénavant une place importante dans notre écosystème. »

Martin Lavoie, président-directeur général, Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada

Afin de préparer la rencontre annuelle, le ministre Lamontagne a tenu, au cours des derniers mois, 14 prérencontres avec les groupes de partenaires bioalimentaires de la Politique. Elles ont réuni près de 300 participants. Ces rencontres sont une occasion pour le gouvernement d'être à l'écoute des préoccupations et des défis de l'ensemble des filières du secteur agroalimentaire au Québec. Elles permettent également de présenter les priorités de chaque secteur ainsi que les diverses actions contribuant à l'économie du Québec et de ses régions.

