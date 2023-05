Antaisolar et Jinko Technology débutent une coopération stratégique mondiale à la SNEC 2023





SHANGHAI, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le 25 mai, Antaisolar et Jinko Technology ont tenu une cérémonie de signature d'un accord de coopération stratégique à la SNEC 2023 à Shanghai. Les deux parties ont convenu d'établir un partenariat stratégique mondial dans le domaine de l'énergie propre, basé sur les principes du bénéfice mutuel, des avantages complémentaires, du partage des ressources et du développement gagnant-gagnant. Le PDG d'Antaisolar, Huang Liqin, et le PDG de Jinko Technology, Wang Hong, ont signé l'accord au nom des deux parties.

L'industrie mondiale des énergies propres est très compétitive et le développement des énergies dites vertes est un objectif commun à de nombreux pays pour parvenir à la transition énergétique et à la neutralité carbone. La Chine a mis en place une chaîne industrielle photovoltaïque complète et efficace, qui occupe une position de leader dans le monde. Antaisolar et Jinko Technology sont deux entreprises qui travaillent dans le domaine de l'énergie photovoltaïque depuis de nombreuses années. Elles ont coopéré sur plusieurs projets nationaux et internationaux depuis 2022. Grâce à cet accord de coopération stratégique, elles approfondiront leurs échanges en matière de projets, de technologies, de talents et bien d'autres domaines, et élèveront leurs relations à un niveau supérieur.

Huang Liqin, PDG d'Antaisolar, a déclaré que la signature d'un accord de coopération stratégique avec Jinko Technology à la SNEC revêtait une grande importance. Antaisolar est le principal fournisseur de l'ensemble de la chaîne industrielle des systèmes de montage photovoltaïques. Il recherche constamment l'innovation et les percées en matière de R&D et a fourni plus de 25 GW de solutions complètes, y compris des systèmes de montage solaire et des systèmes de suivi, à des clients du monde entier. Les deux parties ont des capacités professionnelles, des technologies et des ressources qui sont à la fois alignées et complémentaires. En tirant parti de leur expérience en matière de projets et de leurs avantages techniques, elles construiront ensemble des centrales photovoltaïques plus propres et à plus faible émission de carbone, et favoriseront la croissance verte par des actions concrètes.

Wang Hong, PDG de Jinko Technology, a indiqué que la coopération avec Antaisolar constituait une étape importante dans la chaîne de l'industrie de l'énergie propre. Les deux parties vont approfondir leur coopération, explorer conjointement les opportunités potentielles, développer le marché solaire, construire des bases de production d'énergie solaire durable, propre et efficace et des bases de fabrication d'équipements dans le monde entier, promouvoir l'innovation technologique et commerciale, et faire bénéficier le monde de l'énergie propre.

À l'avenir, Antaisolar et Jinko Technology continueront à coopérer dans des conditions mutuellement bénéfiques sur le marché mondial, à mettre en oeuvre une stratégie gagnant-gagnant, à fournir des solutions solaires stables, fiables, innovantes et efficaces aux clients mondiaux, à soutenir efficacement la création d'un système énergétique propre, à faible émission de carbone, sécurisé et performant, et à contribuer à la transformation écologique à faible émission de carbone.

