Postes Canada déclare une perte avant impôt de 107 millions de dollars au premier trimestre





L'intensification de la concurrence et le ralentissement du marché du cybercommerce ont eu une incidence négative sur les produits et les volumes du secteur d'activité Colis.

OTTAWA, ON, le 26 mai 2023 /CNW/ - Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 107 millions de dollars au premier trimestre de 2023, les produits du secteur d'activité Colis ayant été relativement stables et ceux des secteurs d'activité Courrier transactionnel et Marketing direct ayant connu une baisse.

La perte avant impôt du secteur Postes Canada s'est améliorée de 22 millions de dollars, comparativement à la même période l'année précédente où elle s'établissait à 129 millions de dollars. Les produits ont connu un repli de 32 millions de dollars, soit 1,7 %, comparativement à la même période en 2022. Ceux du secteur d'activité Colis ont été relativement stables alors que les volumes ont légèrement diminué par rapport à la même période de l'année précédente. Les produits et volumes du secteur d'activité Marketing direct ont chuté, les entreprises ayant continué de freiner leurs activités de marketing. Les produits et volumes du secteur Courrier transactionnel qui ont poursuivi leur chute.

Au premier trimestre de 2023, les charges d'exploitation ont diminué de 34 millions de dollars, soit 1,7 %, par rapport à la période correspondante de 2022. Cela est principalement attribuable à la réduction des avantages sociaux du personnel, en partie contrebalancée par des investissements autres qu'en capital plus élevés.

Le secteur Colis représentant environ la moitié des produits de Postes Canada, la Société investit afin de mieux se positionner dans un marché concurrentiel et de demeurer un partenaire de livraison de choix. La Société effectue d'importants investissements stratégiques afin d'améliorer le service et le suivi, d'optimiser son réseau, d'accroître la capacité et de rehausser l'expérience de la clientèle.

Colis

Au premier trimestre, les produits du secteur Colis ont augmenté de 0,2 %, soit 1 million de dollars, par rapport à la même période l'année précédente, alors que les volumes ont baissé de 7,6 %, soit 5 millions d'articles. La concurrence a continué d'avoir une incidence sur ce secteur, car les plateformes de magasinage des tarifs et les nouvelles entreprises à faible coût ont perturbé le marché de la livraison des colis. Le ralentissement du marché du cybercommerce découlant de la baisse des dépenses de consommation a également affecté les volumes.

Courrier transactionnel

Les produits du secteur d'activité Courrier transactionnel ont baissé de 2,7 %, soit 18 millions de dollars, par rapport au premier trimestre de 2022, les volumes ayant diminué de 3,4 %, soit 23 millions d'articles. Au cours du trimestre, les consommateurs et les expéditeurs ont continué de passer aux canaux numériques. La Société a maintenu les tarifs réglementés des timbres aux niveaux de 2020, ce qui a également contribué à la baisse des produits.

Marketing direct

Au premier trimestre, les produits du secteur d'activité Marketing direct ont baissé de 4,5 %, soit 11 millions de dollars, les volumes ayant diminué de 5,5 %, soit 52 millions d'articles. L'incertitude économique générale a continué d'avoir une incidence sur les volumes et les produits, car les entreprises ont réduit leurs dépenses de marketing.

Groupe d'entreprises

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada1 a enregistré une perte avant impôt de 58 millions de dollars au premier trimestre de 2023, comparativement à une perte avant impôt de 100 millions de dollars pour la même période un an plus tôt. Le bénéfice avant impôt de Purolator s'est établi à 46 millions de dollars ce trimestre, soit une augmentation par rapport au bénéfice avant impôt de 28 millions de dollars au même trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice avant impôt de SCI au premier trimestre est passé de 2 millions de dollars à 3 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

Contexte

Les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada sont financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables.

1. Le Groupe d'entreprises de Postes Canada est composé du secteur de base de Postes Canada et de ses trois filiales en propriété non exclusive : Les Investissements Purolator Ltée, Groupe SCI inc. et Innovapost Inc.

SOURCE Postes Canada

26 mai 2023 à 10:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :