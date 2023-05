Début des travaux à la nouvelle maison des aînés à Lac-Mégantic





LAC-MÉGANTIC, QC, le 26 mai 2023 /CNW/ - À l'occasion de la pelletée de terre officielle, la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, et le député de Mégantic, François Jacques, ont souligné aujourd'hui le début des travaux de construction de la nouvelle maison des aînés à Lac-Mégantic.

Cette maison des aînés accueillera les résidents et résidentes des centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de Lac-Mégantic ? Maison paternelle et de l'unité de longue durée de l'Hôpital de Lac-Mégantic, jugés vétustes. Elle sera située sur le site de l'hôpital et offrira 99 places, soit neuf de plus que les installations actuelles. Elle comportera des chambres individuelles avec toilette et douche adaptées pour chaque personne hébergée. Le coût des travaux est estimé à près de 108 M$ et la construction devrait se dérouler jusqu'au printemps 2025.

Le modèle des maisons des aînés rappelle davantage un domicile et favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et résidentes, et de leurs proches. Il s'agit de la nouvelle vision du gouvernement pour l'hébergement des personnes aînées.

Citations :

« Le début des travaux de cette nouvelle maison des aînés est une étape importante pour la population de la région. Nous allons offrir aux résidents et résidentes un environnement chaleureux où l'organisation des soins et des services est axée sur leurs besoins. Les personnes aînées méritent ce qu'il y a de mieux. C'est pourquoi on déploie le modèle des maisons des aînés à toutes les reconstructions de CHSLD vétustes. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Je partage la fierté de la communauté de savoir que les travaux s'amorceront sous peu. Bientôt, les résidents et résidentes pourront découvrir ce nouveau milieu de vie mieux adapté dans lequel ils pourront s'épanouir. En transformant des CHSLD en maisons des aînés, et en augmentant la capacité de neuf nouveaux lits, notre gouvernement démontre qu'il est à l'écoute des besoins des communautés. Merci aux équipes qui contribuent à la réalisation de ce projet. »

François Jacques, député de Mégantic

Faits saillants :

Ce projet fait partie des 2 400 places en CHSLD qui feront l'objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.





La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le projet des maisons des aînés et alternatives : Québec.ca/maisonsaines-alternatives.

