Private AI et Replica Analytics annoncent un partenariat pour s'occuper de la confidentialité des données





TORONTO, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Private AI, un fournisseur de premier plan de solutions logicielles de confidentialité des données, et Replica Analytics Ltd., une société Aetion®, le principal fournisseur de technologie de génération de données synthétiques pour l'industrie des soins de santé, sont heureux d'annoncer un nouveau partenariat. Le besoin d'une solution de préservation de la vie privée dans le secteur de la santé est urgent et ce partenariat stratégique vise à fournir une solution complète pour relever les défis de la confidentialité et de la sécurité des données dans le secteur de la santé.

Replica Synthesis 3.0, le logiciel pionnier de Replica Analytics, génère des données synthétiques structurées à la place des données réelles, ce qui permet d'utiliser en toute sécurité les données sur les soins de santé dans la recherche médicale et d'obtenir d'autres informations précieuses. La technologie de pointe de Private AI détecte et supprime avec précision les informations personnellement identifiables des données structurées, semi-structurées et non structurées, qui sont toutes répandues dans le secteur de la santé.

« En associant la technologie unique de Private AI à la solution de Replica Analytics, nous sommes désormais en mesure de relever le défi du texte non structuré et d'offrir une solution plus complète à nos clients internationaux », a déclaré le Dr Khaled El Emam, vice-président principal et directeur général de Replica Analytics, qui développe et déploie des technologies d'amélioration de la protection de la vie privée depuis deux décennies. « Nos entreprises partagent un engagement profond en faveur de la protection de la vie privée et de l'utilisation des données à des fins utiles. En travaillant ensemble, nous mettrons à disposition des ensembles de données plus riches, ce qui est essentiel pour la recherche et l'analyse dans le domaine de la santé, tout en continuant à protéger la vie privée. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Replica Analytics et d'étendre nos solutions de pointe en matière de confidentialité des données au secteur des soins de santé par l'intermédiaire de Replica Analytics et, à son tour, d'exposer leur produit de génération de données synthétiques structurées à d'autres secteurs verticaux », a déclaré Patricia Thaine, PDG et cofondatrice de Private AI. « Avec les solutions de génération de données synthétiques de Replica Analytics, nous pouvons aider nos clients à créer des ensembles de données sûrs et sécurisés pour des tâches dans lesquelles le maintien de distributions statistiques précises d'informations personnellement identifiables est essentiel. »

Ce partenariat permettra aux organismes de santé d'extraire des informations précieuses de leurs données multimodales tout en garantissant la conformité avec les réglementations HIPAA et en maintenant les niveaux les plus élevés de confidentialité et de sécurité des données. Les deux entreprises ont pour objectif de rendre les données de santé disponibles pour la recherche et le développement tout en préservant les droits individuels à la vie privée.

À propos de Private AI

Fondée en 2019 par des experts en confidentialité et en apprentissage automatique de l'Université de Toronto, Private AI a pour mission de créer une couche de confidentialité pour les logiciels et d'améliorer la conformité avec les réglementations actuelles telles que le RGPD. Identifiant, réduisant et supprimant les risques liés à la vie privée à l'aide de l'IA, Private AI permet aux entreprises de libérer la valeur des données qu'elles collectent - qu'il s'agisse de données structurées ou non structurées. Private AI est soutenue par M12, le fonds de capital-risque de Microsoft, et BDC, et a été nommée parmi les 2022 CB Insights AI 100, au CIX Top 20, au Regtech100, et plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.private-ai.com/

Essayez PrivateGPT, la couche de confidentialité de ChatGPT : chat.private-ai.com

À propos de Replica Analytics, une entreprise Aetion®

Replica Analytics Ldt est le premier fournisseur de technologie de génération de données synthétiques basée sur la science pour le secteur de la santé. La société est pionnière dans le développement de technologies uniques pour générer des données synthétiques visant à protéger la confidentialité qui conservent les propriétés statistiques des données réelles. La société a été rachetée fin 2021 par Aetion®, le principal fournisseur de technologies de données réelles probantes de qualité réglementaire. Le logiciel Replica Synthesis fournit une suite complète de capacités de génération et d'évaluation de données synthétiques qui peuvent résoudre certains des nombreux défis majeurs auxquels sont confrontées l'industrie des sciences de la vie et la recherche en santé en général. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://replica-analytics.com/.

À propos d'Aetion

Aetion Inc. est une entreprise d'analyse de données médicales qui fournit des données concrètes aux fabricants, aux acheteurs et aux organismes de régulation des traitements médicaux et des technologies. L'Aetion Evidence Platform® analyse les données réelles afin de fournir des réponses transparentes, rapides et scientifiquement validées sur la sécurité, l'efficacité et la valeur des médicaments. Fondée par des membres du corps professoral de la Harvard Medical School possédant des décennies d'expérience dans la recherche sur l'épidémiologie et les résultats pour la santé, Aetion éclaire les décisions les plus critiques des soins de santé - ce qui fonctionne le mieux, pour qui et quand - pour guider le développement de produits, la commercialisation et l'innovation en matière de paiement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur aetion.com et suivez-nous sur @aetioninc.

Contact pour les médias : Replica Analytics : [email protected] ; Private AI : Patricia Graciano, [email protected]

26 mai 2023 à 08:18

