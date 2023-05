LES GOUVERNEMENTS DU QUÉBEC ET DU CANADA ANNONCENT LA CONSTRUCTION À LA MALBAIE DE 10 CHAMBRES POUR DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE





LA MALBAIE, QC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada sont heureux d'annoncer le début des travaux de construction à La Malbaie d'un immeuble de 10 chambres destinées aux femmes victimes de violence conjugale ainsi qu'à leurs enfants. Ce projet, une initiative de La Maison La Montée, représente un investissement d'un peu plus de 6 M$.

Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), alloue près de 1,4 M$ au projet dans le cadre de son programme AccèsLogis Québec, en plus de 1,8 M$ versés à la Ville de La Malbaie par l'entremise des ententes tripartites conclues entre la SHQ, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la Ville. La Maison La Montée y injecte de son côté 350 000 $.

Pour sa part, le gouvernement fédéral contribue au projet à hauteur de 2,4 M$ par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

Les travaux devraient être terminés à la fin de l'année. L'immeuble, dont l'adresse doit demeurer confidentielle pour des raisons de sécurité pour ses futures occupantes, abritera des bureaux privés pour les intervenantes, une salle communautaire multifonctionnelle et des milieux de vie communs, dont une cuisine, un salon et des espaces de jeux.

Citations :

« Aujourd'hui, nous soulignons le début d'un chantier de 10 chambres pour des femmes de Charlevoix qui vivent des difficultés et leurs enfants. Je salue l'engagement de nos partenaires dans ce dossier. Notre gouvernement est fier d'investir dans ce projet, qui démontre la cohérence de nos interventions avec la mise en place de mesures prioritaires pour prévenir la violence conjugale et les féminicides ainsi que pour assurer de manière concrète et efficace la sécurité et la protection des victimes. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde mérite un endroit sûr où se sentir chez soi. C'est pourquoi notre gouvernement fournit des fonds pour construire 10 chambres destinées aux femmes victimes de violence conjugale, ainsi qu'à leurs enfants, à La Malbaie. Ce seront des lieux de refuge pour les femmes et leurs enfants qui fuient la violence familiale. Ces chambres constituent un autre exemple de l'engagement de nos gouvernements à faire en sorte que les personnes ayant survécu à des situations de violence familiale puissent profiter d'un environnement sûr et stable. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Il est extrêmement difficile pour certaines femmes de se sortir du cycle de la violence conjugale dans lequel elles sont enfermées. Cela demande un grand courage et un accompagnement soutenu pour les aider à prendre la décision de partir. Notre réseau de santé et de services sociaux est là pour les guider, mais il leur faut aussi pouvoir compter sur le réseau des maisons d'aide et d'hébergement d'urgence du milieu communautaire, qui leur donne accès à un lieu sécuritaire pour elles et leurs enfants, le temps de se reconstruire et de retrouver les conditions nécessaires à leur épanouissement. Merci à tous les partenaires engagés dans cette démarche. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Investir dans le logement abordable, ce n'est pas mettre de l'argent dans le béton. C'est investir concrètement dans le bien-être des gens de chez nous. C'est le cas pour les futures résidentes de La Maison La Montée, qui auront accès à un chez-soi sûr et confortable, où elles pourront se reposer, se ressourcer et recevoir des services. On continue de livrer pour le Québec en posant des gestes concrets qui font une réelle différence. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Je félicite les administrateurs de La Maison La Montée qui ont lancé ce projet d'habitation pour des femmes en difficulté et leurs enfants. Notre gouvernement a à coeur d'investir dans des projets de ce type qui améliorent la sécurité et le bien-être de femmes en détresse. C'est toute la grande région de Charlevoix qui en sort gagnante. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice

« Nous sommes heureux d'accueillir la maison La Montée dans notre ville pour soutenir les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Nous félicitons les administrateurs, les employés, les bénévoles ainsi que les partenaires qui ont travaillé à la réalisation de ce magnifique projet! »

Michel Couturier, maire de La Malbaie

« C'est avec une grande fierté que nous voyons débuter la construction de notre nouvelle maison d'hébergement. Cette dernière nous permettra d'accueillir plus de femmes avec leurs enfants et de leur offrir un milieu de vie plus bienveillant de même que sécuritaire. Merci à la SHQ ainsi qu'à la SCHL de nous permettre de réaliser ce beau projet pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale dans Charlevoix. »

Hélène Dufour, présidente de La Maison La Montée

Faits saillants :

Les femmes et leurs enfants qui logeront à La Maison La Montée seront hébergés gratuitement grâce à la subvention récurrente du Programme de soutien aux organismes communautaires du ministère de la Santé et des Services sociaux qui permet de combler les services ainsi que le montant de revenus manquants à l'exploitation.

La Maison La Montée est un organisme sans but lucratif qui a entamé ses activités en 1985. Elle offre accueil, hébergement, soutien, accompagnement et intervention à l'interne et à l'externe et fait de la prévention et de la sensibilisation sur tout le territoire de Charlevoix.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

