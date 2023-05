Baluchon Alzheimer devient Baluchon Répit long terme





MONTRÉAL, le 26 mai 2023 /CNW/ - Baluchon Alzheimer, dont la mission est d'offrir du répit sur plusieurs jours aux aidants qui désirent garder leur proche non autonome à domicile, ainsi que sa fondation, changent de nom pour devenir Baluchon Répit long terme. Ce changement permettra à l'organisation de mieux refléter l'étendue et la nature des services qu'elle propose, alors que désormais plus du tiers de ses bénéficiaires ne sont pas atteints de troubles neurocognitifs.

«?Nous gardons les mêmes valeurs et le même processus de baluchonnage tel que conçu il y a plus de 20 ans, par notre fondatrice. La raison d'être demeure identique, mais se déploie maintenant auprès d'une clientèle élargie?», a déclaré Isabelle Le Bourhis, présidente du conseil d'administration.

Ce changement s'inscrit notamment dans le contexte où, depuis 2021, l'organisation a été appuyée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour élargir l'accessibilité du répit long terme à tous les proches aidants du Québec. Baluchon a ainsi pris le relais auprès d'aidés alités ou souffrant de Parkinson, de sclérose latérale amyotrophique (SLA), de sclérose en plaques (SP) ou d'autres maladies dégénératives. L'organisme est également au chevet de personnes en soins palliatifs et soutient leurs aidants.

«?Baluchon Alzheimer a été un nom emblématique portant notre expérience et notre expertise auprès des personnes souffrant de troubles neurocognitifs. Ce nom résonne aujourd'hui au Québec et ailleurs dans la francophonie. Cependant, alors que nos services devenaient de plus en plus diversifiés, il est devenu évident que notre nom était trop restreint. Nous poursuivons notre profond engagement envers les familles et souhaitons toujours maintenir un taux de satisfaction de 95 %, dont nous sommes très fiers?», a déclaré Sophie Morin, directrice générale de Baluchon Répit long terme et de sa fondation.

Le changement de nom annoncé aujourd'hui s'accompagne également d'une mise à jour du logo de l'organisation, créé par le directeur artistique Patrick D'Anjou. Ce changement reflète également le désir de l'organisme de continuer à évoluer et à s'adapter aux besoins de la population.

À propos de Baluchon Répit long terme

Baluchon Répit long terme est un organisme à but non lucratif (OBNL) québécois, de plus de 20 ans d'existence. Sa mission est d'offrir du répit sur plusieurs jours aux aidants qui désirent garder leur proche non autonome à domicile tout en soutenant et en accompagnant l'aidant avant et après le baluchonnage. Il s'agit du seul organisme à but non lucratif offrant un répit à domicile de longue durée (4 à 14 jours), 24 heures/24, 7 jours/7 partout au Québec. Il est le récipiendaire du prix d'excellence du MSSS 2023, pour la catégorie Impact sur la communauté.

À propos de la Fondation Baluchon Répit long terme

La Fondation Baluchon Répit long terme recueille et gère les contributions reçues permettant ainsi de financer l'organisation afin qu'elle puisse offrir ses services uniques de répit et d'accompagnement à domicile à un tarif accessible pour les familles.

SOURCE Baluchon Répit long terme

26 mai 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :