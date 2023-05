Le président chinois Xi Jinping envoie une lettre de félicitations au forum sur le développement du Xizang





PÉKIN, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage de CCTV+ :

Le président chinois Xi Jinping a envoyé une lettre de félicitations au Forum sur le développement du Xizang 2023 mardi.

« Le bonheur du peuple est le droit humain par excellence, et le développement est la clé pour améliorer la vie du peuple », a noté Xi Jinping dans la lettre.

Depuis le 18e Congrès National du Parti communiste chinois en 2012, les habitants du Xizang, avec le ferme appui du gouvernement central et du peuple dans tout le pays, ont travaillé de toutes leurs forces et ont apporté une solution au problème de l'extrême pauvreté qui affligeait la région depuis des siècles, dit la lettre.

Le Xizang est parvenu à créer une société modérément prospère à tous les égards, en même temps que le reste du pays, affichant des scènes dynamiques et florissantes, dit aussi la lettre.

Xi Jinping a déclaré espérer que dans le nouveau parcours visant à faire progresser la modernisation de la Chine, le Xizang pourra entièrement et fidèlement appliquer la nouvelle philosophie de développement sur tous les fronts, intensifier les efforts pour promouvoir un développement de haute qualité, et s'efforcer de construire un nouveau Xizang socialiste prospère, harmonieux et beau, étayé par l'unité, la civilité et la modernisation afin que le peuple du Xizang puisse vivre des vies plus belles et plus épanouies.

Le forum, sur le thème « Nouvelle ère, nouveau Xizang, nouveau parcours : Un nouveau chapitre dans le développement de haute qualité et la protection des droits humains au Xizang », est organisé par le Bureau de l'Information du Conseil d'État et le gouvernement populaire de la région autonome du Xizang.

26 mai 2023 à 06:19

Communiqué envoyé leet diffusé par :