Apprendre aux jeunes à devenir Carlos Alcaraz





Babolat lance une gamme de raquettes uniques spécialement conçues pour les enfants

PARIS, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- https://www.babolat.com/news/tennis-LPR-kids-racquets.html?section=news

Trente enfants ont eu la chance de leur vie hier. Ils ont pu apprendre à devenir des champions auprès de Toni Nadal, puis jouer avec Carlos Alcaraz et Dominic Thiem. L'événement organisé à Paris s'inscrivait dans le cadre du lancement d'une gamme de raquettes Babolat spécialement conçues pour les jeunes joueurs.



Les raquettes pour enfants ne sont pas une nouveauté, mais jusqu'à présent, la plupart d'entre elles consistaient simplement à proposer un modèle adulte décliné dans une plus petite version. Grâce au travail novateur de Babolat avec des scientifiques, des entraîneurs et des experts en comportement en France et aux États-Unis, l'entreprise lyonnaise a mis sur le marché toute une gamme de raquettes conçues, dessinées et développées en fonction des besoins spécifiques des 4-12 ans.

Dans le cadre du lancement de ces raquettes, l'entraîneur le plus performant de l'Open Français, Toni Nadal, a enseigné à 30 jeunes âgés de 8 à 12 ans comment jouer comme les meilleurs sur terre battue. Dominic Thiem, champion de l'US Open en 2020, et Carlos Alcaraz, champion en titre de l'US Open, étaient également présents pour jouer avec les enfants.

Les jeunes chanceux ont été sélectionnés parmi les différentes associations de tennis de Paris, l'association Fête le Mur de Yannick Noah et le Lagardère Paris Racing, le country club qui accueillait l'événement. Les enfants ont également appris à corder une raquette, car Babolat estime que 50 % de l'efficacité d'une raquette provient du cordage.

Babolat s'est associé à deux partenaires très réputés et à un groupe d'entraîneurs pour créer la première gamme de raquettes au monde entièrement conçue pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes joueurs.

L'apport scientifique est venu du laboratoire français LIBM (Laboratoire Interuniversitaire de Biologie et Motricité), qui a étudié ce qu'une raquette doit apporter à un enfant pour un développement optimal, afin de prévenir les blessures dans les corps en croissance. LIBM a analysé plus de 300 enfants de 15 clubs de tennis en France pour déterminer les meilleures caractéristiques, telles que la taille, l'équilibre et la prise en main.

Les conseils pédagogiques ont été donnés par un groupe d'une dizaine d'entraîneurs de haut niveau spécialisés dans les techniques d'apprentissage et d'enseignement du tennis.

L'expertise psychologique et comportementale provient de Court 16, le club de tennis de New York exclusivement réservé aux enfants, qui innove dans la pratique et l'enseignement du tennis.

Les 10 raquettes de la gamme Babolat kids sont nommées BFly (filles) ou Ballfighter (garçons), chacune avec des spécifications différentes. Retrouvez toutes les photos et vidéos de l'événement ; et les premières réactions de Carlos Alcaraz et Dominic Thiem avant le grand chelem parisien https://www.babolat.com/news/tennis-LPR-kids-racquets.html?section=news

