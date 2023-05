Tosca lance un nouvel outil d'analyse du cycle de vie pour aider les transporteurs de matières premières liquides à réduire leur empreinte environnementale.





Ce nouvel outil montre que les conteneurs IBC pliables en plastique surpassent les produits concurrents, en réduisant de 61 % les émissions de gaz à effet de serre, de 23 % la consommation d'eau et de 17 % la consommation de combustibles fossiles.

AARTSELAAR, Belgique, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Tosca, l'un des leaders mondiaux des solutions d'emballages réutilisables et de pooling, a lancé un nouvel outil d'analyse du cycle de vie (ACV) pour aider les transporteurs de liquides en vrac à réduire leur empreinte environnementale en sélectionnant le conteneur IBC (grand box pour vrac) le plus durable. L'outil ACV, qui se sert de la plateforme Compass développée par Trayak, est approuvé par la Sustainable Packaging Coalition. Il fournit des données complètes sur l'impact du remplacement des solutions existantes par les conteneurs IBC pliables de Tosca, sur tout le cycle de vie.

« Nous sommes heureux de proposer ce nouvel outil aux transporteurs de liquides en vrac », a déclaré Karin Witton, directrice monde du développement durable chez Tosca. « Il va leur permettre de prendre des décisions éclairées sur l'impact environnemental de leurs choix d'emballage. Les entreprises peuvent se servir des données ACV pour chercher constamment des moyens de réduire davantage leur empreinte environnementale à tous les stades du cycle de vie. »

Les données ACV fournies par l'outil illustrent la supériorité des conteneurs IBC pliables et réutilisables de Tosca par rapport aux autres produits concurrents du marché en termes d'impact environnemental sur les courtes, moyennes et longues distances. Parmi les conteneurs inclus dans l'analyse, citons les conteneurs Schütz, les conteneurs en acier inoxydable, les fûts en acier et les fûts emboîtables en plastique.

L'analyse permet de calculer des indicateurs tels que la consommation de combustibles fossiles, les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'eau. Lors de la comparaison avec les autres options, l'analyse conclut dans la plupart des cas que la solution de Tosca a un impact environnemental inférieur. Cet avantage est particulièrement prononcé sur les trajets aller-retour plus longs, où les conteneurs IBC pliables de Tosca obtiennent de meilleurs résultats que les conteneurs IBC rigides. Cela est dû au fait qu'un camion standard peut transporter jusqu'à 182 conteneurs IBC pliables, alors que plus de trois camions seraient nécessaires pour transporter des conteneurs rigides au volume similaire.

Pour les distances plus longues, les conteneurs IBC pliables en plastique permettent de réaliser des économies de gaz à effet de serre pouvant atteindre 61 % par rapport aux conteneurs en acier inoxydable.

De surcroît, les conteneurs IBC pliables en plastique utilisent en moyenne 23 % moins d'eau que les conteneurs Schütz sur toutes les distances.

Pour finir, les conteneurs IBC pliables en plastique réduisent la consommation de combustibles fossiles d'au moins 17 % par rapport aux fûts en plastique. Ces résultats démontrent les avantages environnementaux significatifs des conteneurs IBC pliables en plastique par rapport aux autres options.

« Nous sommes fiers d'offrir des solutions de transport de liquides en vrac qui, en plus d'avoir une empreinte environnementale réduite, offrent une performance supérieure et durent plus longtemps », explique Dan Lee, président EMEA de Tosca. « Notre outil ACV témoigne de notre engagement envers le développement durable et des efforts constants que nous déployons pour améliorer l'impact environnemental de nos produits et solutions tout en augmentant l'efficacité et la performance des supply chains. »

Les solutions d'emballages réutilisables de Tosca, y compris ses conteneurs IBC pliables, font partie d'un modèle de pooling qui permet aux clients de partager l'usage des conteneurs et de réduire ainsi le gaspillage et l'impact environnemental sans coût initial significatif. Le pooling permet aussi de disposer, au bon endroit et au bon moment, de conteneurs réutilisables de grande qualité, lavés et inspectés. Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, l'entreprise cherche également à réduire le gaspillage alimentaire et à améliorer l'efficacité des supply chains.

Pour toute information complémentaire sur les solutions de packaging réutilisable et de pooling de Tosca, ainsi que son nouvel outil ACV, veuillez consulter le site web de l'entreprise sur

26 mai 2023 à 04:35

