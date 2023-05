Sonata Software est fière de s'associer à Microsoft pour le lancement de Microsoft Fabric





BANGALORE, Inde, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Sonata Software, société leader dans le domaine de l'ingénierie de la modernisation, a annoncé sa participation au lancement mondial de Microsoft Fabric à l'occasion de l'événement Microsoft Build à Seattle, aux États-Unis.

Microsoft Fabric est une plateforme analytique unifiée de bout en bout qui rassemble tous les outils de données et d'analyse dont les entreprises ont besoin. Elle permet aux entreprises de gérer leurs données en un seul endroit avec une suite d'expériences analytiques qui fonctionnent ensemble de manière fluide pour aider à transformer les données en un avantage concurrentiel aujourd'hui et à jeter les bases des innovations en matière d'IA de demain. Ce qui distingue Microsoft Fabric, c'est son lac de données multicloud appelé OneLake, sa gouvernance et sa sécurité omniprésentes, ses expériences optimisées par l'IA avec Copilot, et son intégration poussée aux applications Microsoft 365.

L'équipe de Sonata a vécu un périple passionnant de plus de six mois en travaillant avec l'équipe Microsoft Fabric. Elle a ainsi eu l'occasion d'apprendre le nouveau principe de la plateforme SaaS analytique de bout en bout, de travailler en étroite collaboration avec les équipes d'ingénieurs produits de Microsoft et de partager ses observations et ses commentaires sur le produit en cours de création.

« Nous apprécions beaucoup Sonata Software, notre partenaire mondial d'intégration de systèmes et de technologie, pour sa précieuse contribution à l'évolution de Fabric et pour avoir été un partenaire de confiance dans la modernisation de l'analytique pour nos clients », a déclaré Arun Ulagaratchagan, vice-président de la direction d'Azure Data.

Microsoft Fabric propose l'intégration de données, l'ingénierie de données, l'entreposage de données, la science des données, l'analyse en temps réel et l'intelligence économique, le tout hébergé sur une solution SaaS centrée sur le lac qui vous permet de rationaliser vos données à l'aide d'une source unique de vérité.

« Nous sommes très fiers et heureux de nous associer à Microsoft pour le lancement de Microsoft Fabric. Nous sommes convaincus que Fabric est révolutionnaire pour les clients qui modernisent leurs données globales. Nous apporterons tout un ensemble de capacités complémentaires en termes de propriété intellectuelle et de capacités à travers le monde pour aider les clients à moderniser leur patrimoine de données et à adopter cette plateforme plus rapidement », a commenté Rajasekhar Datta Roy, directeur de la technologie chez Sonata Software.

