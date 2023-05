Le Marathon Beneva de Montréal dévoile sa 31e édition





Des parcours appréciés et du coeur à la course!

MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - L'organisation du Marathon Beneva de Montréal a dévoilé en fin de journée la programmation de sa 31e édition à l'occasion d'un événement avec la communauté de course de Montréal. L'événement s'est déroulé en plein coeur du centre-ville, en présence de son équipe d'ambassadeur?rices. Celle-ci est composée de la productrice et autrice Alexandra Diaz, du reporter et animateur Andy Mailly-Pressoir, de l'animatrice Patricia Paquin, ainsi que du coureur professionnel et olympien Charles Philibert-Thiboutot.

Du 22 au 24 septembre prochain, le Marathon Beneva de Montréal invite les coureurs de tous niveaux à découvrir Montréal à travers ses grands espaces, ses parcs et ses rives, le long des différents parcours allant du 1 au 42,2 km. Pour obtenir le communiqué complet (nouveautés à la programmation, citations, etc.), veuillez consulter ce lien.

L'organisation de l'événement compte sur l'appui indispensable des partenaires publics et privés Beneva, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, Tourisme Montréal, Mouvement J'aime les fruits et légumes, Sports Experts, Fondation cancer du sein du Québec, STM, Journal de Montréal, Outfront, le Lait au chocolat, Liberté, COROS, Edika, SPARK sports nutrition, Boréale, Action sport physio, le Coaching du coureur et Vivaï.

SOURCE Marathon Beneva de Montréal

25 mai 2023 à 18:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :