Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Montague





MONTAGUE, PEI, le 25 mai 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants, ministre associé de la Défense nationale et député de Cardigan, de l'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et de Nancy Anderson, directrice générale d'Inclusions East Inc.

Date : Le vendredi 26 mai 2023



Heure : 10 h (HAA)



Lieu : Centre Kingswood

56, chemin Crescent

Montague (Île-du-Prince-Édouard) C0A 1R0



25 mai 2023 à 18:08

