Zero100 accueille un nouveau membre au sein de son conseil consultatif : Andrea Albright, VPE, approvisionnement, Walmart





Zero100 annonce aujourd'hui qu'Andrea Albright, VPE, approvisionnement, Walmart, a été nommée au conseil consultatif de Zero100.

« Je suis honorée de rejoindre le conseil consultatif de Zero100 et me réjouis de collaborer avec une communauté de leaders qui travaillent sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour renforcer la résilience et accélérer la décarbonisation », déclare Andrea Albright, VPE, approvisionnement, Walmart. « Nous disposons d'une fenêtre unique sur le monde en raison de notre présence mondiale, et je suis impatiente de partager les idées de Walmart et d'exploiter la richesse des connaissances que les membres du conseil d'administration apporteront à notre mission collective, tout en oeuvrant pour atteindre l'objectif zéro émission. »

Olly Sloboda, CEO, Zero100 : « Nous avons le privilège d'accueillir Andrea au sein du conseil d'administration. La longue expérience d'Andrea dans de multiples fonctions de direction au sein de Walmart, y compris son rôle actuel à la tête de l'organisation d'approvisionnement la plus influente au monde, a fait d'elle un choix évident pour participer à la réussite de la mission collective du conseil d'administration de Zero100. L'évolution de Walmart, qui est passé du statut de petit marchand à celui de plus grand marchand au monde, est une histoire d'innovation et d'évolution audacieuse ; deux capacités essentielles que notre communauté Zero100 doit adopter à mesure que nous exploitons les nouvelles technologies pour réinventer radicalement les chaînes d'approvisionnement pour le compte des consommateurs du monde entier. »

À propos de Walmart

Walmart Inc. (NYSE : WMT) aide les gens du monde entier à économiser de l'argent et à vivre mieux - à tout moment et en tout lieu - dans les magasins de vente, en ligne et à partir de leurs appareils mobiles. Chaque semaine, environ 240 millions de clients et de membres visitent plus de 10 500 magasins et de nombreux sites de commerce électronique dans 20 pays. Avec un chiffre d'affaires de 611 milliards de dollars pour l'exercice 2023, Walmart emploie environ 2,1 millions d'associés dans le monde entier. Walmart continue d'être un leader en matière de développement durable, de philanthropie d'entreprise et d'opportunités d'emploi. Des informations complémentaires sur Walmart sont disponibles sur le site suivant corporate.walmart.com, sur Facebook facebook.com/walmart, sur Twitter twitter.com/walmart, et LinkedIn linkedin.com/company/walmart. Reconnue comme la marque la plus fiable pour les paiements numériques selon le Brand Trust Report 2022 de Trust Research Advisory (TRA).

À propos de Zero100

Les directeurs des opérations et de la chaîne d'approvisionnement les plus influents et les plus avant-gardistes du monde s'associent à Zero100, une organisation de recherche et d'intelligence basée sur l'adhésion, pour accélérer les progrès en matière de transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement. Les membres partagent un objectif commun : exploiter les nouvelles technologies pour réinventer la production, la distribution et la consommation de biens physiques dans le monde entier.

L'approche de Zero100 combine des recherches et des données uniques basées sur la propriété intellectuelle, des événements propres au niveau exécutif, des conseils personnalisés et l'accès à une vaste communauté de penseurs et de voix influentes au sein et au-delà de la chaîne d'approvisionnement.

La société a son siège à Londres, au Royaume-Uni, et des bureaux à New York, aux États-Unis.

Membres du conseil consultatif de Zero100

Des informations supplémentaires, y compris la liste complète des membres de notre conseil consultatif sont disponibles sur https://zero100.com/about-us/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 mai 2023 à 17:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :